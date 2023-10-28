【K社韩国小百科】《二十五，二十一》金泰梨原型险遭骗婚！「财阀未婚夫」竟是不是男人，「时男时女」多次行骗坐牢、洗脑「生小孩继承集团」

最近韩网热搜被这件事占据一半，还诞生了很mean的流行语「I am xxx」，毕竟过程中每个细节都太夸张了！

韩剧《二十五，二十一》在播时很多人认为金泰梨饰演的「罗希度」有现实原型，即是韩国知名击剑选手南贤喜。 南贤喜国中就展现出过人的身体素质并开始练习击剑，大学进入国家队，2004年出战奥运会，2006年获得亚运会团体与个人金牌，2008年获得奥运会银牌，实力不凡。





南贤喜的情史也与罗希度相似，有一位从高一开始交往长达十年的青梅竹马男友元禹宁，对方也是击剑运动员，可惜最终没能修成正果。 2011年南贤喜与单车国家队选手孔孝锡结婚并生下一个女儿，看似已拥有幸福安稳的家庭。



然而今年8月，南贤喜突然通过IG宣布离婚，同时透露已有新恋人，对方是「真诚、给予盲目的爱的人」，并在10月23日《女性朝鲜》采访中宣布即将结婚。

据《女性朝鲜》，南贤喜「男友」全清祖（音）自称百乐达斯集团（Paradise）会长私生子，在美国出生，十几岁时是骑马运动员、多次获奖，因伤在19岁隐退，之后往来国内外进行艺术体育心理礼仪教育和IT事业。 南贤喜敬佩他年纪轻轻就事业有成，还开玩笑说他是「第三次人生」。 今年1月全清祖首次致电南贤喜，称为了商务会议上的击剑对决而想上课，随后提议一起做击剑相关教育事业，与南一拍即合。 全清祖自称对南一见钟情，在她离婚后告白爱意。



这段时间南贤喜在IG上PO出很多「男友」赠送的礼物，包括名牌包包和豪车等等，还有今年情人节疑似一同在Paradise City酒店度假的照片。 岂料网友看的越多越是起疑，逐渐挖出「男友」的诈骗犯真面目。



首先，南贤喜是出名的小个子、身高只有155cm，但照片中全清祖与她身高相仿、面容线条柔和，真实性别引起网友怀疑。很快就有人翻出某高中毕业照片及采访影片，其中一名长发女生就写著全清祖的名字。





Dispatch也曝光全清祖7大诈骗前科，原来她先后以女人和男人的身份多次行骗、总额达到3亿韩元，还在2020年被判刑2年3个月，今年初刚刚释放！

据D社，全清祖2018年以女性身份在交友app结识男性，自称马匹管理师，以弄坏了客人的马鞍、马匹去世等理由骗取5700万。

2019年行骗频率达到高峰：4月以男性身份骗人投资，谎称妻子的亲哥哥在做投资实业，300万能换来50亿收益; 6月自称是百乐达斯集团（Paradise）私生子，需要聘请秘书重回集团，以「提高信用等级」为名套取7100万。

9月又回到女性身份在交友app上结识男性，以结婚为诱饵骗走2300万; 同月在网上谎称人在美国、请人代替转账投资，陆续骗取1600万。



全清祖甚至一人分饰两角，在2019年8月谎称可以帮人去海外打工赚钱，以就业介绍人和运营人身份哄骗受害人掏钱。 受害人起诉后，全清祖反而威胁说打官司导致她事业赔钱、要求受害人补偿损失，最终骗取495万。

此外还有借人按摩仪不还（价值50万）、骗友人代买机票（但实际上人在国内）等等，数不胜数。 被害人一致表示全清祖口才极佳，虽然外人看来有很多可疑之处，但当事人全部被他骗得团团转。

知晓全与南关系的举报人曾问全为何学习击剑，得到的回答是「计划与伊隆马斯克（Elon Musk）对决」。 该举报人对D社表示：「任谁看都是骗子，只有南贤喜眼里是深情爱侣... 真的很郁闷。」



更扯的是，南贤喜作为生过小孩的人，居然相信自己怀了全清祖的小孩... 南贤喜26日再次接受《女性朝鲜》采访时表示，交往前就知道全清祖做了变性手术，认为她以前是女人、现在是男人。 全清祖给了她10支验孕棒，测试后每一支都显示怀孕。 全清祖不准南贤喜去妇产科检查，南贤喜回娘家时用妹妹给的验孕棒再次测验，结果就是未怀孕。 回忆起来，南贤喜才惊觉全清祖拿来的所有验孕棒都没有外包装。 网友怀疑全清祖给的其实是愚人节玩具，只要加水都会显示两条线。



27日南贤喜接受Channel A采访，称全清祖曾表示即将继承百乐达斯集团、会对母女负责，一旦南表示怀疑全就开始生动表演，例如与「母亲」通话核实出生地和生父信息，还假扮会长父亲给南发简讯。 但百乐达斯集团已澄清并没有全清祖这个私生子，南贤喜也终於醒悟被骗：「好混乱、好委屈。 一个人怎么能骗这么多人？」 愤怒表示从头到尾都是全清祖一手摆布，希望全得到严惩。



此外，全清祖为了维持在美长大的人设，刻意在言谈间夹杂英文，例如：「OK... 那么我Next time再去玩吧。 我问wife可不可以过去，她ok所以问问你。 But your friend在一起，I am信赖~」网友猜测此处「信赖」实为「失礼」的笔误，而且奇怪的英文混杂令人忍俊不禁，「I am」也因此迅速成为流行语。



目前南贤喜已向全清祖通报分手，回到娘家并注销IG账号。 全清祖26日淩晨跑去南贤喜娘家反复敲门按铃，被警方以跟踪狂嫌疑逮捕，责令不得靠近南贤喜周围100m、不得以手机联络。全清祖自称3天没有吃饭睡觉，警方简单调查后已将其释放。

韩国知名事件探究节目《我想知道》已预告下周会做全清祖专题，还放出了全清祖以男人身份迎娶女性的婚礼现场照片，持续引起网友关注。



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