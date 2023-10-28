《哲仁王后》「崔尚宫」车清华美美结婚♥ 金正贤、申惠善、申敏儿、金南佶等均出席婚礼

演出《哲仁王后》老爱「妈妈叫」（呼喊「娘娘」）一炮而红的「崔尚宫」，演员车清华昨（27）日美美完婚，收到一众同僚演员祝福。

昨日，车清华所属经纪公司IOK Company先是释出部分车清华婚纱照，晚间婚摄公司更释出现场照片，让无法参与婚礼的粉丝们一同感受车清华的幸福与喜悦。



据悉婚礼司仪由谐星金元孝担任，金元孝同为谐星的妻子沈珍华则献唱祝歌。演员裴文珠、白恩惠、金雅英也用三重奏方式演唱祝歌，再加上新郎亦亲自献唱，现场掌声不断。婚礼宾客包含了曾在《哲仁王后》合作过的「哲宗」金正贤与「哲仁王后」申惠善，《海岸村恰恰恰》「尹慧珍」申敏儿、「表美善」孔敏贞、「吕华贞」李凤辇，还有《盗贼之歌》「李昀」金南佶、「李炚溢」李贤旭。台上台下星光熠熠，可见车清华在演艺圈人缘极佳。



车英华年43，新郎是年下企业家，两人是在首尔某处举行不公开婚礼。经纪公司表示车清华婚后仍会持续演员活动、会以更好的演技报答各位。车清华目前与申惠善三度合作的《勇敢的市民》正在韩国影院热映中。



最后就来回顾最最最经典的「崔尚宫」名场面吧！崔尚宫戏里戏外都要幸福啊♥



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