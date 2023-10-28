LE SSERAFIM恩采与SEVENTEEN Dino分享当忙内的好处「有抱抱&水果」让对方直呼不可思议

一边是被四个姐姐宠到大，一边是被十二个哥哥「训练」到大，你说呢？

由女团 LE SSERAFIM 的恩采(Eunchae)所主持的KBS网路节目《恩采的明星日记》这一次邀请到了男团 SEVENTEEN 的忙内李灿(Dino)专访，分享了许多各自身为忙内(老么)的有趣故事。



恩采问Dino有12个哥哥是什么感觉？Dino说每个哥哥的个性都不同，如果他对其中一位哥哥做了件感到开心的事，但对另一位哥哥可能就不一定会喜欢，每当这个时候就会很苦恼，想著如何让对方开心，为此有过很多烦恼，但不管过去发生了什么事情，现在就是一家人，彼此充满了理解与信任，表达了团员之间深厚的情感。



之后，恩采分享著当忙内真的有很多优点：「真的...收到很多关爱的感觉~。」

Dino反问那是什么感觉？（字幕还打上：只有12哥哥哥，所以不太明白XD）



恩采补充说：「像结束拍摄后回到家，会对我说辛苦了，也会抱抱我。 」

Dino：「真的喔...。」

恩采：「在宿舍时还会切水果给我吃。」

Dino：「真的喔～！？真好啊...我好羡慕喔....。」



看到Dino真心地感到羡慕，工作人员也跟著大笑起来。



▼完整节目内容：



▼两人还一起合作了SEVENTEEN新歌〈音乐之神〉的舞蹈挑战（Challenge）



▼〈音乐之神〉MV：



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