Netflix确定制作电视剧《Trigger》、《广场》：金南佶、金英光成为「对手」，苏志燮、李浚赫成为「兄弟」

都是喜欢的演员！好期待！

新动作灾难惊悚剧《Trigger》，描述两个对「枪」的定义不同的男人所对立的故事。是一段为了弱者应该使用枪的男人，和绝对不能使用枪的男人，两人解决问题的过程。金南佶将饰演现职警察「李道」，他是前军队狙击手、奥运会金牌得主，逐渐接近可疑的枪击事故的人物；金英光将饰演具有四次元魅力的「文白」，是武器中间人的核心人物。预计2025年上半年公开。

金南佶今年（2023年）主演Netflix电视剧《盗贼之歌》，并在剧中饰演「李昀」。

金英光去年（2022年）则主演Netflix电视剧《命定之人》，并在剧中饰演「成闰伍」。两位「禁欲系男神」的相遇，令不少剧迷期待。

而改编自同名网漫的《广场》，描述过去在汝矣岛国会议事堂广场前争夺首尔霸权并在战斗中生存下来的两个组织的故事。以弟弟突然死亡、揭开秘密的主人公的人生爲中心展开。

苏志燮饰演「基准」，11年后回来为弟弟复仇；李浚赫特别出演基准的弟弟「基硕」；许峻豪与安吉强分别饰演两个组织的代表；秋英宇饰演许峻豪在剧中的检察官儿子；赵贤哲饰演许峻豪在剧中的左右手；孔明饰演安吉强在剧中的组织继承人；李凡秀饰演处理弟弟之死的代表；车胜元特别出演让两个组织共存的中间人。

继去年《医法刑事》后回归小萤幕的苏志燮，也通过个人Instagram分享《广场》第1集的剧本照，看来已经开拍了呢！

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