SHINee与SHINee World携手同行15载，持续闪耀到永远！释出杜比全景声特别版海报，香港及澳门抢先全球与韩国同步上映

制作方今日释出杜比全景声（Dolby Atmos）特别版海报，以SHINee的独有湖水绿作为主色调，除了前导海报及主海报，今日发放的是第3款海报。 而电影配上杜比全景声（Dolby Atmos），彷佛置身现场一样！ 日前在首尔举行首映礼，据悉电影一开始放映，粉丝就已经泪奔。

电影<My SHINee World>包含了成员在六巡演唱会“SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]”当中的闪亮演出与及前五场“SHINee World” 演唱会为粉丝带来感动和兴奋的场面。今次这特别演唱会电影亦捕捉了粉丝眼中SHINee过去15年的历程! 各SHINee成员亦分享他们的心路，珉豪表示最喜欢就是开演唱会，是完全和粉丝在一起的场合，听著呐喊声和为他们加油的眼神，这真的是他最大的力量和原动力！而泰民亦表示成员之间与及和粉丝们的连接，是15年来一点

一点地累积起来的。



香港及澳门更是全球首个与韩国同步上映的地区，粉丝及乐迷实不容错过！

门票现已公开发售：

嘉禾院线：海运、the sky （奥海城）、StagE （屯门）

MCL院线：K11 Art House（尖沙咀K11 Musea）、Festival Grand （又一城）、MCL康怡

CGV 院线：CGV D2 Place （香港）、CGV Cinemas Macau （澳门）

11月3日 与韩国同步限定上映



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