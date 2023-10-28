LE SSERAFIM恩採與SEVENTEEN Dino分享當忙內的好處「有抱抱&水果」讓對方直呼不可思議

一邊是被四個姐姐寵到大，一邊是被十二個哥哥「訓練」到大，你說呢？

由女團 LE SSERAFIM 的恩採(Eunchae)所主持的KBS網路節目《恩採的明星日記》這一次邀請到了男團 SEVENTEEN 的忙內李燦(Dino)專訪，分享了許多各自身為忙內(老么)的有趣故事。



恩採問Dino有12個哥哥是什麼感覺？Dino說每個哥哥的個性都不同，如果他對其中一位哥哥做了件感到開心的事，但對另一位哥哥可能就不一定會喜歡，每當這個時候就會很苦惱，想著如何讓對方開心，為此有過很多煩惱，但不管過去發生了什麼事情，現在就是一家人，彼此充滿了理解與信任，表達了團員之間深厚的情感。



之後，恩採分享著當忙內真的有很多優點：「真的...收到很多關愛的感覺~。」

Dino反問那是什麼感覺？（字幕還打上：只有12哥哥哥，所以不太明白XD）



恩採補充說：「像結束拍攝後回到家，會對我說辛苦了，也會抱抱我。 」

Dino：「真的喔...。」

恩採：「在宿舍時還會切水果給我吃。」

Dino：「真的喔～！？真好啊...我好羨慕喔....。」



看到Dino真心地感到羨慕，工作人員也跟著大笑起來。



▼完整節目內容：



▼兩人還一起合作了SEVENTEEN新歌〈音樂之神〉的舞蹈挑戰（Challenge）



▼〈音樂之神〉MV：



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