D+AF品牌大使「穿搭教科书」宋智雅首次来台！ 甜酷韩风大势！D+AF秋冬新款美靴 厚底、粗跟超显瘦 宋智雅甜喊终於喝到珍奶！大赞台湾人情味！

深受时尚部落客、网友口碑疯狂推荐的人气女鞋品牌D+AF，近年来全台积极设点，每每经过门市总是大排长龙，因其明亮宽敞且极具特色的韩系绝美店装被誉为「全台最美鞋店」。

今年秋冬D+AF推出多样百搭又时髦的靴款，不管是哪个风格都能驾驭，期待每一位女孩都能穿上D+AF展现自信穿搭，即便在寒冷的秋冬也要当可甜、可咸、可辣的女孩！此外，适逢创立18周年，D+AF远从韩国邀请品牌大使宋智雅来台出席「2023 D+AF秋冬新品发表会」，一同庆祝D+AF 18岁生日快乐，并透过有「穿搭教科书」美称的宋智雅演绎甜酷时尚穿搭，迷人魅力完美展现！



宋智雅首次来台想喝珍奶 传授心机穿搭术

D+AF品牌大使宋智雅首次来台，一袭黑色俐落套装，穿上D+AF最新推出「Plus级加厚松糕底绑带长靴」，一秒穿上拥有逆天长腿！除了现场完美演绎甜酷风韩系穿搭，近期宋智雅在YouTube成立新企划「恋爱谘商中心」，身为「恋爱军师」的宋智雅，更大方分享约会穿搭的「小心机」，正值秋意渐浓的时节，推荐可以穿上D+AF新款搭配同色系的短洋装，甜美中带一点性感个性，展现又甜又跩的自信态度。

宋智雅也透露她一直都很想来台湾旅游，这次终於在D+AF 18岁生日之际如愿来台湾！宋智雅认为台湾人非常热情跟亲切，来台短短时间可以感受到满满的温暖！而提到台湾美食宋智雅雀跃道：「抵台第一天就迫不及待享用的珍珠奶茶！真的好好喝！好想要天天喝！」。



D+AF全新秋冬时尚美靴登场！可甜可咸 满足「美」一个女孩穿搭所需

D+AF近日释出宋智雅2023秋冬时尚形象照，跟著宋智雅一起穿上D+AF美靴，展现自己的独特魅力吧！主打款「素面方头高跟瘦瘦靴」共推出3个颜色，方头设计加上贴合小腿的剪裁，让整体更修长，谁穿谁好看！此款也让宋智雅赞不绝口：「在拍摄形象照时，就觉得这双很好穿，很修饰腿型，3个颜色都很好搭，选不出来最喜欢哪一个颜色！非常适合包色的一款靴款！」。



想要拥有时髦大长腿吗？一定要拥有D+AF的「Plus级厚底」系列靴款，皆为8cm加厚防滑鞋底，搭配贴心侧拉炼方便穿脱，一穿上便散发「Plus级」时尚感！绑带设计展现率性酷辣风格，是宋智雅日常穿搭首选！她表示厚底设计穿起来非常舒服，是她的最爱！在宋智雅的个人Instagram上也可以看到她穿著这款作为日常搭配，一秒化身都市街头的「甜酷女神」！

「甜酷韩风」靴款好评热销中，双11优惠让你无痛入手！包色趁现在！

甜酷韩风来袭！D+AF秋冬时尚美靴已於官方网站以及全台实体门市好评热销中，搭上即将到来的双11购物节热潮，D+AF推出超值优惠活动，於11月8日至11月13日，指定鞋款享5折起优惠，让每一位女孩都能无痛入手质感美鞋，穿出属於自己的时尚态度！



【关於D+AF】

台湾人气女鞋品牌D+AF於2005年网路发迹至今，多年来一直攻占各大社群媒体版面，深受时尚部落客及小资族群的口碑疯推！D+AF自从开立实体门市以来，也创下许多排队盛况，并获得「全台最美鞋店」的美称。每季推出最新、丰富多元的流行指标女鞋，备齐大小全尺码34~44号，让每个女孩都不受限於鞋码，都能在D+AF买到喜欢的鞋款。每间门市落实「Less ismore」一贯风格，减少鞋子陈列数量及摆设，并以温柔奶油色系偕同自然光线，赋予整体空间平衡且舒适的疗愈感，以拱门、圆弧、不规则形状等元素，佐以绿植点缀，塑造出明亮、宽敞的购物环境，颠覆消费者对於一般鞋店的刻板印象，提供给消费者极致的沉浸式购物体验。

D+AF官方网站：https://www.daf-shoes.com/

D+AF官方社群：https://www.instagram.com/dafshoes/

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