电影《Interview》曹汝贞＋郑星一已完成拍摄！资深社会记者对连续杀人犯的特殊访谈即将上演！

电影《Interview》描述一位渴望著独家报导的资深记者善珠（曹汝贞饰）将对一位犯下骇人听闻，连续杀人11名的极恶罪犯英勋（郑星一饰）提出要求进行特别访谈所展开的故事。日前已拍摄完毕，期待后制作业完成。

由《黑暗荣耀》郑星一以及《寄生上流》曹汝贞所主演的新电影《Interview》，从7月中开始进行拍摄，历经3个月的时间终於将所有画面拍摄完毕，两位演技派资深演员的合作令人期待。曹汝贞饰演一位对於案件相当执著的社会线记者善珠，她表示本次拍摄能够圆满安全地完成，非常感谢所有工作人员的协助，让她感到相当幸福。虽然对每一部作品都倾尽全力，不过曹汝贞坦言自己对这次的角色非常担心，不知道自己能否演好，谈话间透露出对这角色有著相当特殊的情感。



郑星一则是饰演一位思绪缜密，即使杀害了多达11个人却也完全不露痕迹的极恶杀人魔英勋，郑星一表示拍摄相当顺利，没想到这么快就结束了，对於本次能够挑战密室惊悚的特殊题材，感到相当新鲜，而拍摄的现场也一直保持著相当愉快的气氛，郑星一觉得导演以及所有工作人员都搭配得相当完美，表达了自己对本次的合作相当感恩。导演也表示相当感谢两位演员展现出完美演技，也请大家期待《Interview》明年能够顺利上映。



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