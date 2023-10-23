韩男最新审美是他们！整形医生爆2022三大范本男艺人「BTS V、朴宝剑、宋江」，意外没有车银优？

其实仔细想想，如果拿著车银优的照片去整形科说「我要整成这样」，确实需要不一般的勇气啊XD

韩国一家名为ONE PEAK的整形外科今年2月在YT频道发布影片，分享了去年来咨询的人们最常提到的3男3女共6位艺人，其中男艺人分别是BTS防弹少年团V、演员朴宝剑和宋江。

院长分析了这3位男艺人受到青睐的原因，首先是V。 院长表示，V的脸整体都是黄金比例，不仅五官和脸的比例刚刚好，左右对称也堪称完美。



V的眼睛虽然是单眼皮，但长度、高度、两侧留白、眉间距都刚刚好。 眉尾走势略微向下，给人清纯温柔的感觉。



鼻子更是没的说，不仅鼻梁非常挺拔，从额头到鼻尖的过渡起伏也自然美观。 鼻梁在直线型的同时略微弧线外扩，充满男性气质。 鼻尖也有适度的体积感和圆润感，给人帅气但不会过於锋利的感觉。



第二位就是「元祖脸天才」朴宝剑。 院长表示朴宝剑有著细细的内双眼皮、眼型十清晰，较为突出的眉骨则令眼神十分深邃。



朴宝剑的鼻梁又高又直、鼻尖略微上翘，展现出调皮又豁达的感觉，圆润的鼻尖也增添一丝柔和的女性气质。



第三位艺人就是宋江！院长表示很多男生对於双眼皮外露有负担感，但宋江眼球稍微突出且睁眼肌肉有力，外露的线条反而带来温柔可爱的感觉，鼻子也很自然、富有男性魅力。



总体来看，2022年的韩国男生仍然青睐V和朴宝剑这样的单眼皮和内双、V这样的直线鼻，同时也有人想要跳脱大众趋势，偏好宋江这样的的窄双眼皮，以及朴宝剑这样较为柔和上翘的鼻型。 院长认为这一趋势还会持续，2023年的男生可能会渴望获得更加中性化的形象。

除了上述3位艺人之外，车银优、朴叙俊、WEi的金曜汉也常被来访者提及。







对於这一名单，韩网友大部份都表示认同：「朴宝剑真的是男生们的wanna be」「就知道会有V，不止一个整形医生说过最多人拿的照片就是V」「单眼皮才是趋势」「虽说是男生偏好的男生面孔，但女生也喜欢kkk」「三位都超帅，希望他们像牛一样勤奋工作」。

也有人对於拥有「脸天才」「漫撕男」称号的车银优没有进到前三感到意外，不过细想似乎也合理：「车银优过於美丽，不是男生喜欢的类型」「清晰的双眼皮不适合平面的东方脸孔，搞不好变得很油腻」「拿著车银优照片去整形外科，似乎确实有点... kkk」



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