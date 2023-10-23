《大力女子都奉顺》VS《大力女子姜南顺》！一样的「大力女」设定，朴宝英VS李瑜美你更偏爱谁

《大力女子都奉顺》之后，时隔6年又推出了扩张版，这次是《大力女子姜南顺》。

在「大力女子」这个世界观里，都奉顺和姜南顺展现不同的魅力，不过她们也有共同点啦，那就是天生神力。 从《大力女子姜南顺》开播开始，这部剧就逃不过被拿来和前作「都奉顺」比较的命运，尤其是挑大梁的女主角朴宝英和李瑜美更是如此。



我们先从第一部《大力女子都奉顺》说起。 朴宝英那可爱的脸蛋、娇小的身材，配上大力士的人设，这样的反差萌很难让人不喜欢。演技精湛的她完美拿捏了「都奉顺」的人格魅力，力气大、胃口佳、性格好，与温柔娇俏的外形不同，实际上是个不小心碰到什么就会粉碎，天生拥有怪力的大力女，根本和娇柔不搭边。可是这样的都奉顺在爱情面前也想展示身为女生的柔弱，渴望小鸟依人一般依赖男友，可是每次都不是很顺利，正是这种反差巨大的设定让观众们欲罢不能。再加上朴炯植饰演的富二代，在他的烘托之下，都奉顺更显可爱。 这对CP令该剧成为2017年韩国最受欢迎的剧集。



再来看看刚开播不久的《大力女子姜南顺》，她是「都奉顺」的远房亲戚，一样天生拥有奇异力量。 姜南顺的饰演者是李瑜美，剧中的她有一种呆萌美，而非朴宝英那样的可爱，两人是完全不同的表演风格。 并且「姜南顺」中，女主角被刻画得更加富有正义感，经常与恶势力斗争，以此来体现无畏的勇气。 不过「姜南顺」中有金海淑和金廷恩饰演的外婆和妈妈也是大力女设定，两人的故事甚至比女主角更有看头，似乎有点掩盖女主的部份光芒。



「姜南顺」中也有感情线，呆萌大力女李瑜美配上纯洁警察邕圣佑，目前来看这两位的CP感和故事情节远不如朴宝英和朴炯植，不过剧情刚刚开始，后续发展如何还不得而知。



总体来说，《大力女子姜南顺》相比第一部还是差了一点点，不过作为「下饭剧」，还是值得一追，因为这部剧中的剧情还是很搞笑的。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻