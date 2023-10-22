【韩网热帖】《我的女神室友斗娜》开播却有观众称「被剧照给骗了」，剧中不如剧照美？引爆韩网友热议

Netflix新剧《我的女神室友斗娜》20日正式上线。

《我的女神室友斗娜》由「国民初恋」秀智搭档梁世宗主演，剧情改编自人气网漫《爱上姐姐的理由》，讲述隐退演艺圈的人气女明星「李斗娜」，与平凡大学生「李元峻」同住在Share House 里展开的罗曼史。秀智在剧里饰演美艳女明星「李斗娜」，她曾是超人气偶像组合的主唱，某次活动中突然宣布隐退，住进大学生们的Share House。

早前公布的个人宣传照中，秀智穿著华丽的服饰登上舞台，还有幕后的练舞画面等，都让粉丝们看了相当有共鸣，闪回到了秀智还是miss A时期。

随著电视剧的开播，就有网友表示「感觉被《斗娜》的剧照给骗了」、「根本不是我所期待的秀智颜值」，对剧中呈现出的秀智形象表达了不满。

网友把剧照放在了论坛PANN上讨论，引发了广大网友的热议：

1. 我觉得她完全就是本色出演，魅力爆棚，非常美

2. 我现在正在看剧，她真的美呆了

3. 剧里要比剧照漂亮多了，非常非常美

4. po主在说什么，她每次亮相我都在惊叹她的美貌

5. 秀智的脸瘦太多了，本来鼻子就大，嘴巴也突，还有颧骨都很高，现在更明显了

6. 秀智确实很美，但是我懂po主的意思，漫画里的李斗娜是那种张扬华丽的美，秀智太清纯端庄了，感觉Karina那样的颜值会更适合

7. 看到她就忍不住惊叹，太美了，要颜值有颜值，要身材有身材，要演技有演技，完美无缺，好想要她这张脸

8. 我才看了1集，只觉得她美疯了

9. 预告片里的颜值最高，剧中没了滤镜不太像女大学生，更像安娜（秀智主演的电视剧《安娜》中的角色），也不知道演技有没有比安娜时期好，觉得太肉麻了，看了一集就放弃了

10. 可能太瘦了，干瘦干瘦的，没有水份的感觉

11. 看了预告之后觉得她太美了，不愧是秀智啊，连眼珠子都那么美

12. 我也是看了剧照之后很期待，男女主其实都不适合大学生的角色

13. 一看就知道剧情很无趣，演技也很烂，《安娜》真的很好看，只能说当时遇到了好剧本

14. 秀智也老了，果然岁月谁都不会放过

15. 演技怎么说呢

16. 脸的骨骼太宽了，演技也很生涩，都已经出道多少年了，怎么实力一点都没长

原文：https://pann.nate.com/talk/371222823#replyArea

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