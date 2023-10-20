《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] 香港站》齐集多位HipHop歌手，演出歌手包括GIRIBOY、HAN YO HAN、CHILLIN HOMIE、KID MILLI、ROH YUN HA及LILBOI，六位歌手势必为当晚带来火爆演出！

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] 香港站》将於2023年11月17日(星期五)於九龙湾国际展贸中心 Star Hall举行。门票由港币 688起，已於2023年10月19日(星期四)上午10时起经 www.hkticketing.com网站、www.damai.cn网站、Trip.com网站、携程网站及快达票购票热线 +852 31288 288公开发售。

除了精彩演出外，亦贴心为粉丝准备一系列丰富的粉丝福利，包括：欢送环节、拍摄团体合照(15人一组)、签名拍立得以及签名海报等等。门票现正热卖中，购票入场见OPPA啦！

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - in HONGKONG》

日期 : 2023年11月17日 (星期五)

时间 : 晚上8时正

地点 : 香港九龙湾国际展贸中心STAR HALL

票价 : 港币HKD $1388 / $988 / $688

公开售票：2023年10月19日(星期四) 上午10时起

订购网站 : 快达票 : http://hkticketing.com / 大麦 : https://damai.cn / Trip.com : https://hk.trip.com / 携程 : https://ctrip.com

快达票购票热线：+852 31288 288

粉丝福利:

$1,388门票：合照 (15人一组、全体)、欢送环节 (全体)、签名拍立得 (30名)、签名海报 (70名)

$988门票：欢送环节 (全体)、签名海报 (30名)

$688门票：欢送环节 (全体)

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

主办单位：万星国际娱乐文化、King Entertainment（HK）

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