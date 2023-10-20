《交易》俞承豪＋金东辉离赎金越来越近！人质提出第三条路却没想到隔墙有耳！（EP.3 –4）

[有雷] 《交易》剧情发展令人意外，除了主角俞承豪与金东辉对於金钱的要求越来越急切外，成为人质的富家子刘秀彬，竟在此时提出令人意外的做法！住在隔壁的警察兄妹，也开始介入这个案子中！

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在金汤匙好友喝醉时起心动念而绑架这妈宝好友的高材生宋在孝（金东辉饰），计画竟然百密一疏，他没想过这位人质朴闵宇（刘秀彬饰）患有疾病，禁不起长时间的人质生活，而在孝暂时回学校处理事情时，只好由逼不得已成为共犯的李俊成（俞承豪饰）带著这体弱的人质去看病，让他吃药不至於有生命危险。



朴闵宇还要求吃东西，在孝为他煮了泡面，没想到闵宇却将滚烫的汤泼向在孝脸上，烫伤的在孝一气之下还去买来榔头，而他正要敲断闵宇的脚指时，被理智比较清醒的李俊成阻止了。而人质闵宇虽然对於好友的行为相当生气，但他也为求自保，担心自己被打死，提出了一个难以拒绝的提议「100亿」。



原本宋在孝与李俊成两人打算各分五亿元，一共向朴闵宇母亲勒索10亿元，没想到闵宇竟说「将赎金提高到100亿元」，他供出儿时记忆，表示父亲曾带他去过一个装有100亿的货柜，於是建议提高赎金，并成为一出自导自演的绑票案，这样一来他自己也可以分得一部分，三个人成为同一条船上的人，不料这提议竟被私自闯入他们家中的邻居车秀安（李周映饰）给听见了。



在孝不相信100亿这件事情，仍急著要拿到10亿赎金，於是他要求闵宇的母亲拿著现金在地铁站绕来绕去，故布疑阵不敢直接拿钱，最终闵宇母亲没有照做，并且差点识破了在孝。此时李俊成则是到闵宇口中所谓的货柜去调查，发现闵宇说的很有可能是真的，不过此时他的父亲为了替他还钱而弄坏了身体，只好入院，让李俊成对於金钱的渴望越来越高，甚至有点豁出去，原本一直阻止在孝避免他做出太过分的事情，但现在俊成似乎也已经不再坚持，不再理性了…



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