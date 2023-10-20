【韩网热帖】最近K-POP的特徵：英文歌词多，编舞难，时长短，成员无定位！引网友共鸣

从上世纪90年代徐太志和孩子们、H.O.T开始，到现在的RIIZE、IVE、NewJeans，K-POP已经发展超过了30年。

这30年里K-POP更新换代，已经发展到了第4代（也有韩媒称为第5代），它的音乐、舞蹈和编排风格也成为了人们关注的焦点。 K-POP的舞蹈和编排风格独具特色，与传统的舞蹈和编排风格有很大的不同，这几年更是超越了韩国年轻人中流行的大众文化音乐的界限，升华为综合艺术音乐人的全球大众文化音乐艺术。



在K-POP文化发展迅速的当下，有韩国网友的言论引发了无数人的思考，有人指出了「最近K-POP的特徵」，称「歌词渐渐变成了全英文」，从过去一整首歌中出现的几个英文单词，变成了现在一整句甚至大段的英文。 不仅是歌词上的变化，发文者还表示「舞蹈越来越难，感觉都没办法唱live了，女爱豆编舞竞争得太厉害了，希望能找到适当的平衡点」、「不断重复同样的歌词及副歌，cake cake cake=金金金金金，歌曲时长越来越短，有的歌只有2分30秒」、「 除了队长之外，不再给成员们明确地位，好像都是全能战士」。



这篇文章一发出来就引来了网友们的热烈讨论：

1. 我倒是觉得来回重复无意义的歌词这一点比以前有改善了哎

2. 英文歌词占比越来越高，真的很让人反感

3. 讨厌英文歌词有很多的歌曲

4. 英语多，歌又短，他们只肯在challenge上下功夫

5. K-POP也有自己的节奏，国内市场太小了，我觉得K-POP不会回到全来的样子，各种各样的音乐多听听就能解决问题，我感觉音乐产业也只朝著某一边发展

6. NewJeans歌里英文歌词最多，《Super Shy》里90%都是吧

7. 比起英文歌词我更讨厌情色歌词，我只是想听清亮嗓音唱出来的韩文歌词，但是K-POP又还要走向全球

8. 不知不觉间我就不再听女团曲了，给人感觉非常的速食文化，歌词也没有什么内涵，当然了，我也不是说男团曲多么有内涵，但是至少男爱豆不需要捏著嗓子撒娇卖萌

9. 以前就算编舞激烈爱豆也会唱live的啊... 真希望坚持唱live的歌手能多一点

10. 只要歌好， 歌词怎么样都没关系啊，英文歌词也不是最近两年才开始加进去的

11. 跟上一代相比，找不出有存在感的大主唱了

12. 歌曲变短是全球趋势，外国歌虽然还是3分多钟的时长占主流 ，但是2分多钟的歌曲也比以前多多了

13. 英文歌词这点说得太对了，明明是Kpop歌曲结果我还得去找歌词翻译才能看得懂

14. 越来越多的歌曲不注重旋律了，所以我到现在还是更爱听旋律优美的90年代舞曲

15. 不管是男团还是女团，编舞够激烈才有看头啊.. 我现在没有固定在粉哪个团，很多爱豆的直拍我都会刷，编舞要是不激烈的话，稍微看一下脸我就会关掉

16. 最近有很多歌曲是故意瞄准challenge制作的，副歌毫无新意，听腻了... 我已经好久不听K-pop了，但是每次刷YouTube shorts就会被动听到，所以就更觉得腻了

原文：https://theqoo.net/square/2967940304

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻