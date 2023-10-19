终於等到Red Velvet！正规3辑「What A Chill Kill」将在11月13日正式发行！

被誉为「Concept女王」的团体Red Velvet终於再度回归！已确定正规3辑的正式发行日期为11月13日，宣告华丽回归舞台。

Red Velvet将迎来正规3辑「What A Chill Kill」，预计将於11月13日发行，专辑中收录了多样化不同风格的10首歌曲，充分展现Red Velvet的各式各样音乐色彩。

特别是本次的专辑，是继2017年11月发行的正规2辑「Perfect Velvet」之后睽违将近6年才再度问世的正规专辑，将更精巧的音乐世界以及Red Velvet特有的消化能力，展现在高完成度的作品概念中，为全球乐迷粉丝们睽违多年带来再一次的惊喜。



此外，Red Velvet凭藉去年发行的迷你专辑「The ReVe Festival 2022-Birthday」，首次登上了百万销售量排行榜，也实现了她们职业生涯的高峰，而今年首度欧洲巡回演出也圆满结束，展现出Red Velvet的人气还在不断攀升中，而本次正规3辑的发行也将让她们更活跃，更加引人注目。

此外,Red Velvet凭藉去年发行的迷你专辑《The ReVe Festival 2022-Birthday》首次登上百万销量排行榜,实现了职业生涯的高潮,今年首次欧洲巡演也成功结束,展现了不断增长的势头和坚实的力量,此次正规3辑将展开的耀眼活跃更加引人注目。Red Velvet也陆续在各SNS中公开新专辑的概念形象照片，展现多变形象，使大家对本次回归的期待感节节高升。



Red Velvet正规3辑「What A Chill Kill」将於11月13日下午6点透过各音源网站上公开。

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