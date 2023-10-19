EXO SUHO知道粉丝们在担心什么！一句话安抚众人：我来负责

19日，EXO成员SUHO通过weverse给粉丝们一条留言。

SUHO写道：「不要担心EXO的活动，SUHO会负责的。」 最近EXO成员们逐一离开SM娱乐，昨日（18日）又有多名业界人士证实D.O.将离开SM娱乐，决定签给从出道就一起共事的SM娱乐前理事创的新公司，展开演艺活动的新篇章。



前段时间，CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）踢爆SM娱乐存在奴隶合约，与公司关系紧张。 接著又传出世勋和灿烈也要另觅新东家的消息，加上D.O.要离开，广大粉丝们非常担心照此下去EXO是否还能维持完整体继续活动。 不过，对於世勋和灿烈的消息，SM方面回应：「去年年末所签的合约还有效，EXO的活动还继续在SM内进行。」 而就D.O.的消息，SM则称：「下月初和D.O.的合约就到期了，和他商讨之后，他决定EXO的活动还是和SM一起。」

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