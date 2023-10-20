之前一直不玩Challenge的原因是？ IVE做什么都会吵翻，被骂是宿命？

自从2020年歌手Zico为了宣传自己的新歌《Any Song》而开启「challenge」（舞蹈挑战）后，这些年只要歌手、偶像出新专辑，就一定会与其他艺人合作拍摄challenge，似乎已经成了行内不成文的规定。

不过作为当下人气最火爆的女团之一的IVE似乎从出道开始就很少玩challenge。 只是这次发行新专辑《I'VE MINE》之后，她们突然一改常态，积极营业，这就让粉丝们疑惑了。

日前就有韩国网友直接在NATE PANN论坛上开启贴文讨论「之前IVE不玩challenge的原因」。 发文者解释这应该是公司的方针，「搞得像IVE独特的个性一样，这期间都已经发了4张专辑了，营造出特别高冷的样子『我们才不玩这个呢』。 如果只是这个程度的固执的话，我们也能认可。 可是这次不知道刮了哪阵子风，居然随便抓个人就来玩Cha，看起来很掉价(降低格调)，真要是这样的话，为什么之前不做呢？」



相关贴文很快引起了网友和粉丝的关注，对於发文者的言论，有粉丝不满反驳：「是你们要求她们做的，现在做了就要被骂？」 、「之前不玩要被骂，现在跳了还要被骂，你们这帮人到底要求什么」、「虽然我知道IVE一直都是被压制的团，但也想不到居然一个cha都能被骂成这样」 等。 也有不少网友将IVE开始挑战的原因归咎於新专辑成绩不佳，「要不是音源成绩太烂，她们肯定也不会玩的」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻