《我的女神室友斗娜》制作发布会！梁世宗自爆现在胖了3公斤：剧中不是这个样子，不用担心～

今日（18日）Netflix 原创系列《我的女神室友斗娜》举行制作发布会，裴秀智、梁世宗、李正孝导演出席了活动。

《我的女神室友斗娜》改编自闵宋雅的网路漫画《爱上姐姐的理由》，讲述平凡的大学生在Share House与华丽但已隐退的K-POP偶像相遇后，展开了即使承诺不谈恋爱却又情不自禁爱上对方的浪漫爱情故事。



剧中，裴秀智饰演人气偶像组合的主唱兼中心成员「李斗娜」，某天却突然宣布引退，住在大学城的合租房中；梁世宗一个极其平凡的大学生「李元峻」，有一颗温暖又纯洁的内心，为李斗娜提供了一个容身之所。



为了饰演20岁出头的大学生，梁世宗表示做了雷射胡子除毛，真的非常疼！他还说：「还做了很多半身浴和面膜，我现在比拍电视剧的时候胖了3公斤，电视剧里绝对不会出现这个模样，所以不用担心。在外表的部分做了很多努力，因为平时的模样秀智、导演都看过，也会对我说些什么。」



这部作品也是梁世宗退伍后的首部作品，他说：「在拍摄作品之前，感受到了短暂而强烈的负担感，抱著尽快看剧本的心态进行了拍摄。」他还透露：「除了拍摄外，这种的场合是最紧张的。虽然不知道爲什么，但是我觉得比入伍前好多了。」





而《我的女神室友斗娜》由《罗曼史是别册附录》、《爱的迫降》的李正孝导演执导，张刘夏编剧执笔，将在20日在 Netflix 上公开。

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