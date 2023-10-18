彷佛复制贴上！IVE张员瑛和漫画人物「富江」也太像了吧，眼下泪痣很传神

你别说，这可能是人类和二次元角色最像的一次。

IVE成员张员瑛更新了个人IG，公开了数张美照，前不久刚刚以金发惊艳众人的她换上了深栗色妹妹头浏海搭配长直发，发丝光泽柔顺，闪闪发光，让长直发看起来更加高级。美照即刻引发了网友们感叹，众人大赞她是「芭比娃娃」、「人间富贵花」。

不过很快就有网友发现，张员瑛神似日本恐怖漫画家伊藤润二笔下的「富江」，两人都留著柔顺黑长直发，眼下都有一颗神秘的泪痣，瓜子脸+杏眼，不时散发出的清冷感，几乎一模一样。据说两人连生日都在同一天，都是8月31日。

이대로 할로윈 코스프레라고 해도 될 듯 pic.twitter.com/Khsugn7Tqv — francetracny (@francetracny) October 17, 2023

不少网友和粉丝表示：「直接可以去参加万圣节了，都不用cos」、「真的太像了」、「说明张员瑛就是漫撕女啊」、「她真的漂亮的不像真人，怎么可以这么美」、「张员瑛最近的美貌完全疯了」、「富江有点阴森森的气场，张员瑛比她可爱多了」等。

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