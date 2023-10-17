Dara & 金在中见面狂聊YG & SM世仇过往，曾因「无法像SM哭泣」被骂，但和东海互相羡慕

Dara和金在中是多年好友，在YouTube节目《在朋友》一见面便大聊他们前公司YG和SM的「世仇」过往！

话题是这么开始的，两人说起是因为电影试镜成了朋友，但因为Dara（2NE1）属YG娱乐，金在中（东方神起）属SM娱乐，两个人在外都不能表明是朋友，活动时擦肩而过还要考虑要不要打招呼，金在中：「那时候就是种气势之争！当时很多事情都不能在YouTube上分享。」（他讲的事情真的被剪掉了XD）Dara：「我们其实不讨厌彼此，但也不能喜欢对方，就像少女时代永远是我们的对手。」



Dara还说音放的时候，由於SM很多组艺人如少女时代、SHINee、f(x)会一起回归打歌，台下就充满著相当多SM粉丝，让台上的自己有时感到很焦虑但不曾表现出来。金在中就像一些SM艺人一样会羡慕YG艺人的形象，酷、风格强烈，而Dara说「是双向（羡慕）的」，举例她和Super Junior东海互相羡慕彼此的回归行程，东海：「我们回归太多次了。」Dara：「我们都不太回归。」



聊到2NE1出道不久就获不少奖项，Dara表示那时还懵懵懂懂不晓得那些奖项多重要，领奖都没有哭，曾因此被骂「你们为什么不能像孩子们一样哭？」，不过后来渐渐的情绪都会在下台后释放。她还自嘲粉丝都说她去SM会更红，因为YG老是给她做奇怪的发型，「浪费了脸也浪费的岁月」，还搞笑提到CL和造型师总喜欢把她打扮的很奇怪，理由是「其他成员不用靠发型就已经很吓人了」。



▼完整节目（金在中这次一样日常搞混，一度搞错2NE1和T-ARA的歌呢，Dara也像上次在‎《惊六》透露二代团都受过姜镐童、刘在锡等人「锻炼」啊！）



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