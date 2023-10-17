BLACKPINK ROSÉ独自面见美国大型唱片公司Columbia Records董事长，高官关注全员SNS帐号

随著BLACKPINK与YG娱乐合约到期，粉丝和民众们十分关注4名成员的动向。

这两日，韩网多个论坛上出现了成员Rosé和美国大型唱片公司Columbia Records（哥伦比亚唱片）董事长Ron Penny见面的照片。 由於BLACKPINK合约的不确定性，Rosé的独立举动引起了广大粉丝和网友的关注。



Columbia Records是现存的唱片公司中最老的牌子，目前旗下拥有Adele、Beyoncé等世界顶级歌手。 曝光的照片中，Rosé和Ron Penny在一家咖啡馆里全神贯注地交谈著什么，尤其是Ron Penny似乎正在热情地谈论某件事。 据悉会见结束后，Columbia Records的社长还关注了Rosé、Jennie、Jisoo和Lisa所有成员的SNS。



照片曝光后，引起不少粉丝的猜测，大家推测Rosé可能不再和YG娱乐续约，而是打算转投新东家开启SOLO活动。 不过也有不少人觉得Columbia Records的高管关注了全员的SNS帐号，很有可能BLACKPINK所有人都将离开YG娱乐。而业界人士则认为，Ron Penny并不会无故会见Rosé，很大程度上决定了Rosé未来的动向。

今年7月BLACKPINK和YG娱乐的经纪合约就已到期，虽然已经过去了3个月，但仍未传出任何准确的消息，坊间各种不确定信息乱飞，YG只以「还在商讨中」回应。 早前还有媒体爆料Lisa拒绝了YG娱乐500亿（韩币）巨额合约金、Jisoo和Jennie将建立个人工作室的消息。

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