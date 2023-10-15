少女时代秀英嘴上说忘记身体很诚实！重现粉丝们回忆BEST舞台说跳就跳！忠实铁粉上台尬舞跳不停〜

演员兼歌手秀英10月15日晚间在台北TICC举办粉丝见面会，暌违多年没有来台的她，用心准备了许多精彩演出，除了最近在电视剧中的精湛演技也搬上舞台外，也与粉丝们在台上尬舞，说跳就跳的秀英让粉丝们high到高点！





秀英一登场就先为大家带来一首「Forever 1」，让全场粉丝们尖叫声不断，接下》来超有诚意用中文向所有观众们问候，让主持人都笑称翻译可以先下班了。久违的来到台湾，秀英就与大家分享「人生中最难忘的一句话」，更选出了三位粉丝的人生金句，与粉丝们交流内心世界。并且粉丝只要说到的歌曲，秀英总是能够即席跳出这首歌曲的舞蹈，虽然她口中常说著「忘记这首歌怎么跳了！」但却还是能够马上完美跳出，记忆力惊人。





秀英更带来亲自演出多个角色的VCR《秀英的多重宇宙》，重现了秀英在《Run On奔向爱情》、《霹雳娇锋》、《陌生人》中的角色，更与《黑暗荣耀》中的「全宰寯」朴成勋同台飙戏，让粉丝们看得纷纷笑了起来。秀英更选出几位看起来很希望表现舞技的粉丝，来到台上与秀英共舞，还有特别从香港来的男粉丝，也与秀英搭配得很有默契，更有另一位男粉丝跳到欲罢不能，让秀英都看傻了眼，也分别赠送从韩国带来的礼物给这些狂粉们。





在大合照之前，粉丝们也为秀英送上感人的应援影片，让秀英感动到流下泪来，看见粉丝们的排字应援，秀英也赶紧请工作人员拿出手机来拍摄，更是说要拍摄限动影片，留下与台湾粉丝们的美好回忆。秀英更以手写信感谢台湾的SONE们，感谢大家等她那么久的时间，她在准备本次粉丝见面会的过程中，也曾有过不安，但是粉丝们总是用许多不一样的话语赞美她，给了她许多力量，现场充满了感动的气氛。秀英预计明日离台，班机不公开。



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