BTS柾国 & NewJeans 互相cover对方的歌曲！师兄的「女团舞」毫无违和感，完美融合在成员之间～
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BTS柾国 & NewJeans 互相cover对方的歌曲！师兄的「女团舞」毫无违和感，完美融合在成员之间～

KPOP   2023年10月15日   星期日13:15   Mico  

（封面图源：tiktok@newjeans_official）

【影片】有 NewJeans 的〈3D〉，有柾国的〈Ditto〉，还没看过的人赶快点开文章看！！

BTS 防弹少年团柾国（Jung Kook）以新歌〈3D〉回归，今日公开与 NewJeans 互相 cover 对方歌曲的影片引发了粉丝之间的热烈关注。
（图源：tiktok@newjeans_official）

▼柾国久违的女团舞让粉丝们看了超开心，完美融合在 NewJeans 的热门歌曲〈Ditto〉之中，可以说是毫无违和感～！连服装都很搭。

@newjeans_official#BTS #JungKook #NewJeans #뉴진스 #NewJeans_ditto Ditto - NewJeans

▼NewJeans 成员们也和柾国一起跳〈3D〉，帅气的刀群舞也相当吸睛。

@jungkook #GCF #FYP #DANCE #JungKook_3D #NewJeans #뉴진스 3D (feat. Jack Harlow) - Jung Kook & Jack Harlow

另外，柾国还登上了《Music Bank》的表演舞台，在〈3D〉结尾一脸臭屁的享受著ARMY粉丝的掌声，下一秒瞬间变成谦虚乖宝宝，百变模样引发讨论。
BTS柾国（图源：youtube@ KBS Kpop）

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