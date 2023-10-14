【K社韩国小百科】韩国街头没垃圾桶原来是因为这！游客不满、居民不便，拟增加数量却引两极反应

去过韩国的朋友应该都有感觉到：不论住宅区或商业区街头都很少有共用垃圾桶，对游客来说十分不便。 近日首尔市计划增加垃圾桶数量，部份民众支持，另一部份却表示担忧。

截至2022年底，首尔市内的街头垃圾桶只有4956个，政府计划在2025年将这一数字增至7500个。

事实上，过去的18年间，首尔市奉行的一直是减少街头垃圾桶的政策。 首尔市从 1995年开始实施「垃圾重量制」（根据丢弃的垃圾重量分等级收取垃圾处理费），当时的街头垃圾桶还多达7607个。 但因为很多家庭和商铺将本该付费丢弃的垃圾丢入街头垃圾桶及其周遭，首尔市陆续减少了很多街头垃圾桶，到2007年只剩3707个。



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但是，这一举措也令很多市民感到不便。 首尔市气候环境本部在2021年以3112名首尔市民为对象进行调查，结果多达73.3%的人都认为「垃圾桶数量偏少」。

对於这一决定，韩国网友的反应仍然是喜忧参半，大部份人仍然担心有人在公用设施丢弃家庭垃圾，甚至难以预料的危险物品：「只丢垃圾都算万幸，之前失火、老鼠什么都有」「没有垃圾桶之后街头干净了不少」「现在垃圾量比从前多了很多，恢复之后只会更糟糕」。

也有人认为即便如此，该有的公共设施还是要保障，市民意识也应该相应提高：「太好了，外国的街头垃圾桶都很多」「就是因为没有垃圾桶，人们才把垃圾丢在路边啊」「街头垃圾桶几乎没有，喝杯咖啡一路都要拿著杯子」。

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