李光洙「爆料」虽然车太铉、赵寅成是好哥哥，但拍摄《社长2》一直看眼色！金宇彬的回答让他超慌张

tvN新综艺《种瓜得瓜种豆得豆》（简称《瓜瓜豆豆》）在11日下午举行制作发布会，罗暎锡PD、河武成PD、李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦皆出席。

而李光洙、金宇彬曾在《偶然成为社长2》中担任兼职生，被问到这次与D.O.、金基邦一起出演《瓜瓜豆豆》有什么区别时？李光洙说：「车太铉、赵寅成都是很亲、很好的哥哥，但在《偶然成为社长2》有点喘不过气来，如果说没看哥哥们的眼色，那是谎话。」他还表示在《瓜瓜豆豆》感觉真的像是去旅行，拍摄过程非常舒适。



结果...金宇彬露出无法产生共鸣的表情，他说：「本来就和太铉哥、赵寅哥关系很亲近，完全没有那种感觉。但在这里吓了一跳，原来李光洙是那么想哥哥们的啊！」让李光洙超惊慌 XD 金宇彬还遗憾地表示：「我们都在准备出演《偶然成为社长3》，但是没有邀请。」



而《瓜瓜豆豆》是以愉快的纪录片形式，展现好友们在农村耕种一小块土地期间所发生的趣事。不只有新手农夫磕磕绊绊的挑战过程，也有好友们在一起时最自然放松的一面。之前公开的预告都超级爆笑，期待今晚的首播呀～



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