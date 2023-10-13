金世正 一席法式魅力旋风抵台

金世正近期展开亚洲巡回演唱会，除了精湛歌艺令人期待，极具个人风格的私服穿搭也相当吸引众人目光。

金世正今早於仁川机场出发，将兴奋雀跃的心情分享於个人社群，期待著与台湾粉丝见面。现抵达桃园国际机场，身著LONGCHAMP 2023秋冬优雅装束背上全新BOX-TROT斜背袋，於机场掀起一阵法式旋风。



个性活泼的金世正身兼演员和歌手的角色，深受全球粉丝喜爱，以飘逸的荷叶边衬衫搭配银色短裙和黑色皮外套，展现率性风采。BOX-TROT斜背袋为LONGCHAMP 2023秋冬新品，其黑色小牛皮与麦穗效果帆布和双色背带形成鲜明对比，俏丽造型尽显个性型格。



多年未来台的雀跃心情也因绽放的笑容一览无遗，充分展现自然亲民的温暖性格和甜美清新的优雅风尚，同时更体现LONGCHAMP的不凡魅力。赛马场主题体现运动感十足又酷帅的元素，与金世正优雅甜美的私服穿搭呈现不一样的面貌，让人非常期待品牌大使金世正和LONGCHAMP带给人们的惊喜配搭。



时隔4年再度来到台湾，金世正於今日抵台，并於本周末10月14日及10月15日在Zepp New Taipei举办亚洲巡回演唱会《The 门》，迎来出道7年的亚洲巡回个人演唱会，此次更是金世正担任LONGCHAMP品牌大使后首度来台，恣意展现法式迷人风采！



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究