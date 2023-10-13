《恋人2》终於在10月13日首播：南宫珉与安恩真亲自挑出的观前看点有这些～

MBC金土电视剧《恋人》第一部分播毕后，受到广大观众们的喜爱，终於也等到了10月13日公开第二部分。第一部的最终，因为战乱而为家人选择留下的安恩真，在最后关头泪眼送别南宫珉，留下心碎的离别。第二部分两人会如何重逢？

2023年8月首播的《恋人》第一部，以强力的叙事以及动人台词与情节，演员们细腻的演技力量，得到观众们的高度喜爱，整部作品大获好评，收视率更是冲高到12.2％，相隔一个多月终於第二部也即将问世，演员们以及导演亲自说明观前看点。



导演表示第一部当中所累积的众多人物们的情感，即将在第二部分有更大的发展，最大看点自然是在李长贤（南宫珉饰）与柳吉彩（安恩真饰）会在什么情况下重逢，还有除了主角之外，因战乱而被带往清朝的其他人们，将如何努力生存下去甚至逃脱，这些百姓们努力奋战的精神也是二大看点。南宫珉也表示希望大家多多关注男女主角两人的恋情走向，希望大家满怀深情观赏这对CP。



女主角安恩真在剧中则是表现出从无忧无虑只向往遇见梦中人的大家闺秀，历经战乱而成为被激发出勇气的坚韧女子，而她对於第二部的看点则表示，最精采的部分在於长贤与吉彩两人都想要守护对方的心情，以及两人若有似无的情愫。饰演男二的李学周，也表示希望观众们期待男女主角的爱情将走向什么样的结局。



MBC金土电视剧《恋人2》第11集与第12集将延长播出90分钟，让等待已久的观众们一解对主角们的思念。

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