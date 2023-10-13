李光洙「爆料」雖然車太鉉、趙寅成是好哥哥，但拍攝《社長2》一直看眼色！金宇彬的回答讓他超慌張

tvN新綜藝《種瓜得瓜種豆得豆》（簡稱《瓜瓜豆豆》）在11日下午舉行製作發佈會，羅暎錫PD、河武成PD、李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦皆出席。

而李光洙、金宇彬曾在《偶然成為社長2》中擔任兼職生，被問到這次與D.O.、金基邦一起出演《瓜瓜豆豆》有什麼區別時？李光洙說：「車太鉉、趙寅成都是很親、很好的哥哥，但在《偶然成為社長2》有點喘不過氣來，如果說沒看哥哥們的眼色，那是謊話。」他還表示在《瓜瓜豆豆》感覺真的像是去旅行，拍攝過程非常舒適。



結果...金宇彬露出無法產生共鳴的表情，他說：「本來就和太鉉哥、趙寅哥關係很親近，完全沒有那種感覺。但在這裡嚇了一跳，原來李光洙是那麼想哥哥們的啊！」讓李光洙超驚慌 XD 金宇彬還遺憾地表示：「我們都在準備出演《偶然成為社長3》，但是沒有邀請。」



而《瓜瓜豆豆》是以愉快的紀錄片形式，展現好友們在農村耕種一小塊土地期間所發生的趣事。不只有新手農夫磕磕絆絆的挑戰過程，也有好友們在一起時最自然放鬆的一面。之前公開的預告都超級爆笑，期待今晚的首播呀～



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