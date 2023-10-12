张东润为《极恶变身》狂减10公斤 追击场面心脏差点『爆炸』

惊悚巨献《极恶变身》由《行动代号：狼狩猎》张东润与《衣袖红镶边》吴大焕领衔主演。
张东润在本作中不只揣摩了连环杀人犯的想法，还为戏狂减10公斤，与平时健壮的模样形成极大反差，让一起共演，高大壮硕的吴大焕第一次看到张东润，还因为张东润的脸太小而吓了一跳，其实张东润也曾因为秀气的外表引人讨论，他过去在电视剧《所罗门的伪证》、《学校2017》、《阳光先生》里虽然都有不凡的演技表现，但真正让他受到关注的是漫改电视剧《绿豆传》！他在该剧中饰演因一场意外，不得已男扮女装生活的王世子，长相本就清秀的他扮起女装后因为太美大爆红，并在网上引发热烈讨论！如此百变的样貌也让人好奇他在《极恶变身》中，要如何饰演一位没有感情的连环杀人魔。
张东润与吴大焕在本作中上演很多追逐戏码，对此，吴大焕表示：「在山区演动作戏时最辛苦！拍摄追击场面时心脏差点『爆炸』！我和张东润都觉得要死掉了！」两人为戏十分卖命又敬业。吴大焕回忆初次见到张东润的想法，他说：「第一次见到张东润时，无法把他和作品中的连环杀人魔『车振赫』联想在一起，听说他很有名，演技也很好。初次见面时，因为他的脸太小还吓了一跳，不敢相信这样的人会变成恶魔！我还想过他是不是应该要有能和我抗衡的气场跟体型，因为他看起来真的很柔弱。」
本作不仅有激烈的打斗画面，还有用刀的危险惊悚场面，张东润在演戏时不小心被假刀划伤，对此，他笑著表示：「我现在已经没事了，虽然在拍摄前做了安全措施、穿戴护具，做了万全的准备，但演戏时在镜头前不小心大意了。只是被划伤而已，没什么大不了的。」他回答得十分爽快，展现了男子汉的一面，而总是很认真演戏的张东润对於「努力工作」这点表示：「大家都很努力，我从没想过我会做得更多、更努力。演员是一份工作，上班族不是每天都上班吗？我身边也有很多上班族，所以对待演戏，我也有像上班族的心态。」《极恶变身》10月13日（周五）在台上映！
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