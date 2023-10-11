李瑞镇转投Antenna和刘在锡、李孝利、圭贤同门？Antenna：积极讨论中

在演员本业之外，於《一日三餐》、《尹食堂》等罗PD制作之实境节目活跃的李瑞镇，今（11）传出消息有望签入Antenna。

李瑞镇原经纪公司为HOOK娱乐，但HOOK娱乐去年爆出长年压榨李升基，公司声名一落千丈，李瑞镇还牵扯其中，只因未受邀李升基婚礼，被外界猜测在该风暴中没有替李升基撑腰而被李升基划清界线（相关报导：‎全网都在问李仙姬&李瑞镇为何没去李升基的婚礼！有答案了：新郎新娘没给喜帖）。



今年9月，李瑞镇与HOOK娱乐合约到期，结束了长达13年的合作，寻觅新的落脚之处。今韩媒‎《TVDaily》取得消息，Antenna称「正积极讨论与李瑞镇的专属合约」。

Antenna为音乐人柳熙烈所创立，旗下歌手包括郑在炯、Sam Kim、权珍雅等人，近年更签入了「国民MC」刘在锡，以及同样跨足歌谣界与综艺界的美珠、「国民妖精」李孝利与Super Junior圭贤，涉猎范围越来越广。若李瑞镇加入，那么业务更要扩及电视剧演员了。



按照Antenna「积极讨论」的说法，和李瑞镇签约合作已八九不离十。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻