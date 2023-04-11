全網都在問李仙姬&李瑞鎮為何沒去李昇基的婚禮！有答案了：新郎新娘沒給喜帖

李昇基和李多寅的豪華婚禮吸引了半個韓娛圈的人參加，但大眾和媒體最關注的兩位並未到場，引來各種猜測。

這兩位就是李昇基老師李仙姬以及李昇基的前輩兼好兄弟李瑞鎮，4月7日婚禮當天所有媒體都在關注這兩位是否出席了婚宴，可惜的是無論是婚禮前的照片牆，還是婚禮中的賓客合影都未見到兩位的身影。 作為與李昇基關係頗深的兩位同時缺席難免引發外界的各種負面猜測。



去年的時候李昇基與前東家HOOK娛樂之間的經濟糾紛鬧得沸沸揚揚，李昇基指控前公司侵吞其十多年的音源收入，在此過程中恩師李仙姬和好兄弟李瑞鎮從頭至尾未替他說過一句公道話，李瑞鎮還被拍到與鄭裕美在美國看球賽，似乎毫不關心後輩弟弟的事情，當時就有人為李昇基抱不平。 而李昇基結婚這一大喜的日子，他倆均未現身，似乎更坐實了民眾們的猜測，李仙姬和李瑞鎮作為HOOK旗下的藝人，與李昇基已經劃清了界限，三人「情誼已斷」！



但根據韓媒《SPOT TV NEWS》獨家報導稱李仙姬和李瑞鎮並未從李昇基那裡收到過結婚喜帖，沒有受到邀請的兩人怎麼會出現在婚禮上呢！這報導也終結了網友們的各種推測，到底為何沒有給他倆喜帖，其中的事情真的只有當事3人知道吧！

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