李瑞鎮轉投Antenna和劉在錫、李孝利、圭賢同門？Antenna：積極討論中

在演員本業之外，於《一日三餐》、《尹食堂》等羅PD製作之實境節目活躍的李瑞鎮，今（11）傳出消息有望簽入Antenna。

李瑞鎮原經紀公司為HOOK娛樂，但HOOK娛樂去年爆出長年壓榨李昇基，公司聲名一落千丈，李瑞鎮還牽扯其中，只因未受邀李昇基婚禮，被外界猜測在該風暴中沒有替李昇基撐腰而被李昇基劃清界線（相關報導：‎全網都在問李仙姬&李瑞鎮為何沒去李昇基的婚禮！有答案了：新郎新娘沒給喜帖）。



今年9月，李瑞鎮與HOOK娛樂合約到期，結束了長達13年的合作，尋覓新的落腳之處。今韓媒‎《TVDaily》取得消息，Antenna稱「正積極討論與李瑞鎮的專屬合約」。

Antenna為音樂人柳熙烈所創立，旗下歌手包括鄭在炯、Sam Kim、權珍雅等人，近年更簽入了「國民MC」劉在錫，以及同樣跨足歌謠界與綜藝界的美珠、「國民妖精」李孝利與Super Junior圭賢，涉獵範圍越來越廣。若李瑞鎮加入，那麼業務更要擴及電視劇演員了。



按照Antenna「積極討論」的說法，和李瑞鎮簽約合作已八九不離十。

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