综艺之神降临！SJ利特上一秒很开心拿到高级西装，下一秒因为银赫的愿望大反转 XD

「韩流帝王」Super Junior 被任命为沙乌地阿拉伯旅游大使，和沙乌地阿拉伯旅游局合作拍综艺节目《神灯骑士》（Knights of the Lamp）。

成员们在沙乌地阿拉伯旅行3天，完成任务获得胜利的3人，制作组就会实现每个人的愿望（上限是100万韩币）。最后由神童、利特和银赫获胜。

神童表示他的愿望是让所有人都幸福，他提到成员们不仅努力参加综艺节目，也都有经营 YouTube 频道，去演唱会、旅行时都会拍摄 Vlog。所以想把成员们的 Vlog 经过剪辑后上传到「神童叮咚」（神童的 YouTube 频道）上。银赫就说他会拍一个乱七八糟的 Vlog XD



利特提到自己的愿望很简单，因为很多朋友都在准备结婚，主持婚礼的工作也越来越多，个人对西装比较用心，因为经常参加这些活动，所以想要一套从头到脚的订制西装。由於金额上限是100万韩币，制作组也说会依照这个金额帮利特准备一套。



利特上一秒还在开心，下一秒马上跌入地狱（笑）！因为银赫的愿望是让利特的愿望无效，银赫说：「就盯上利特哥一个人！」之后他解释因为自己没有什么想要的，所以才想到这个。银赫说：「利特哥本来物质欲望就很强，感觉会许和物质有关的愿望，所以我才想说让利特的愿望无效就好。」



结果...最后是神童独自胜利，制作组甚至还不用花100万韩币。而利特也终於吐露心声，其实刚刚说出愿望的时候，非常高兴但又不想表现的太明显，所以才马上转移话题问了银赫的愿望。不过还是期待看到大家的影片啊！！！

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