赠票：韩国恐怖电影《雉岳山怪谈》邀请你一起来惊吓！

KSD送出电影《雉岳山怪谈》台湾特映会门票，诚邀想一起经历惊吓一夜的你一起来看！

参加办法：

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活动详情：

送出《雉岳山怪谈》台湾场10/24(二)特映会门票10张 (送出给5位，每位可得2张)

特映会日期：10/24(二)

时间：19:20开演

地点：台北微风影城

活动日期：即日起至10月19日

公布日期：10月20日 （於此页面公布！）

《雉岳山怪谈》电影及演员介绍：

《雉岳山怪谈》的电影灵感来自韩国三大谜案之一的分尸悬案，1980年发生在雉岳山的10起分尸命案，是韩国数十年来在网路及口耳相传传播开来的知名案件。《雉岳山怪谈》的故事灵感来自韩国的光观名胜雉岳山所流传的一个连环分尸悬案的传言，网路上以「雉岳山18尸块分尸案事件」为名，被列为韩国三大谜案之一。

* 得奖者须提供正确姓名、手机号码与身份证末四码，须於当日使用身份证核对取票。

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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