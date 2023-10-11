2023年TMA颁奖典礼【完整得奖名单】大赏得主SEVENTEEN，林英雄&BTS获奖无数影响力极大！

恭喜所有得奖者！！！你心爱的歌手团体也在名单之中吗？

2023 THE FACT MUSIC AWARDS（事实音乐奖，简称 TMA）在仁川南洞体育馆举行，由全炫茂、徐玄担任典礼主持人，多组歌手团体轮番上场带来精采的舞台表演，而男团 SEVENTEEN 则荣获了本届的最高荣誉大赏。此外，BTS防弹少年团与林英雄也各自获得了5个奖项，成为典礼上的大赢家。



【完整得奖名单】

大赏：SEVENTEEN



年度艺人赏：NewJeans、NMIXX、aespa、TREASURE、IVE、ITZY、ATEEZ、林英雄、Stray Kids、SEVENTEEN

听众选择奖：NewJeans

最佳表演奖：IVE

年度乐团表演奖：JANNABI

年度Solo表演奖：权恩妃

Next Leader奖：ZEROBASEONE、RIIZE

HOTTEST奖：BOYNEXTDOOR、xikers

Worldwide ICON：aespa

IDOL PLUS/ U+IDOL 人气奖：BTS Jimin

Fan N Star 最多投票奖：BTS、林英雄

Fan N Star 选择奖：BTS、林英雄

Fan N Star 最佳音乐奖：（春）李灿元、（夏）BTS、（秋）BTS V、（冬）林英雄

Fan N Star 四代明星奖：Stray Kids

Fan N Star 最佳广告奖：林英雄

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究