《还魂》「世子」申承浩的劲爆过往，当过Red Velvet的保镳！网友：已脑补「人气女爱豆和我的帅气保镳」罗曼史

他的过往一公开，网民们已经脑补了一出「当红女爱豆和我的帅气保镳」的戏码！

最近韩网上一则「演员申承浩的过往」的贴文赚足网民们的目光，公开的照片则是申承浩的工作旧照，当时的他还不是艺人，但却站在了Red Velvet的身边。 原来申承浩出道前是一名保镳，比起现在的模样，那时的他更显稚气，因为还在执勤表情很凝重。虽然还不是艺人，但高挑、匀称的身材令他在人群中也非常显眼。

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申承浩不仅当过保镳，早前还是一名足球运动员，后来因为受伤不得不放弃心爱的足球，之后兼职做过商场保全、安保要员等工作。申承浩的旧照一曝光就在网友之间引爆热议，大家忍不住惊叹：「那个时候就已经有演员相了」、「好神奇啊」、「女爱豆和超帅男保镳，这就是爱情小说啊」等。

其实申承浩和Red Velvet Irene一起演过电影《Double Patty》，两人在电影中饰演男、女主角，有不少对手戏，这也是他俩的大萤幕处女作，看到申承浩出道前就护卫过Irene，不少网友都称「这是小说照进了现实吧」。



此外，申承浩出道以来陆续出演了《A-TEEN》、《18岁的瞬间》、《喜欢的话请响铃》、《契约友情》等人气剧，最近凭藉Netflix热播剧《D.P：逃兵追缉令》中的大反派「黄章秀」和《还魂》的「世子」形象打响知名度，给观众们留下深刻的印象。



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