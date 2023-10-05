韓國恐怖電影《雉岳山怪談》因海報氣氛太過可怕 引發民眾不滿 導演緊急刪除發文平息抗議

韓國恐怖電影《雉岳山怪談》的電影靈感來自韓國三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起分屍命案，是韓國數十年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。電影由韓國知名演員尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振共同演出，除了片名引發抗議之外，就連海報氣氛太可怕也引發民眾不滿，這張海報由導演金善雄親自設計，他緊急向民眾道歉，但也讓電影的恐怖程度成為討論話題。

《雉岳山怪談》的故事靈感來自韓國的光觀名勝雉岳山所流傳的一個連環分屍懸案的傳言，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，被列為韓國三大謎案之一。電影之前在網路上公佈了一款紅色的前導海報，除了斗大的片名字之外，下方還有有如血管的線條組成山脈的圖形，整體氣氛傳達了電影中的恐怖感，導演金善雄親自設計了這款海報，並當成參與海外影展所用的海報，公佈在他個人的社群帳號上，卻引發了民眾的批評和抗議。



抗議的理由是海報的視覺感受太過可怕，雖然海報上並沒有任何恐怖或是噁心的構圖，但整體氣氛讓不少觀眾覺得不寒而慄， 引發許多看過的民眾震驚及恐懼 ，讓導演金善雄大感意外，也立刻道歉並說明，海報並非電影正式的宣傳海報，只是發表在他個人的社群帳號上，但因為很多影迷覺得海報的充滿恐怖感，而有大量的轉發，才讓許多觀眾看到，他也決定立刻刪除這張海報。讓電影的可怕程度也引發許多恐怖片迷的好奇及討論，因為效果十足，各地片商仍決定使用這張海報為電影造勢。



《雉岳山怪談》描述登山自行車社團「登山吧」的隊長民俊（尹筠相 飾）和隊員們前往他的表妹賢智（金叡園 飾）父親的森林小屋，計畫在山中練車及拍攝影片，而她的父親多年前在這座山上神秘失踨。當他們進到小屋中，深夜時突然一陣紅光朝他們來襲來，賢智竟被一股奇怪的引力帶走失蹤。其他隊員良培（延濟旭 飾）、秀雅（裵尹振 飾）及以撒（李泰煥 飾）都陸續碰到詭異的事件，究竟是什麼詭異的力量困住他們？而他們所有求生的行動，卻只讓事情變得更為失控。他們在地下室發現了一個隱藏的實驗室，看到了奇怪的錄影內容，反而讓他們更加不知所措……《雉岳山怪談》將於10月27日上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞