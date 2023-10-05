韩国恐怖电影《雉岳山怪谈》因海报气氛太过可怕 引发民众不满 导演紧急删除发文平息抗议

韩国恐怖电影《雉岳山怪谈》的电影灵感来自韩国三大谜案之一的分尸悬案，1980年发生在雉岳山的10起分尸命案，是韩国数十年来在网路及口耳相传传播开来的知名案件。电影由韩国知名演员尹筠相、金睿园、李泰焕、延济旭及裵尹振共同演出，除了片名引发抗议之外，就连海报气氛太可怕也引发民众不满，这张海报由导演金善雄亲自设计，他紧急向民众道歉，但也让电影的恐怖程度成为讨论话题。

《雉岳山怪谈》的故事灵感来自韩国的光观名胜雉岳山所流传的一个连环分尸悬案的传言，网路上以「雉岳山18尸块分尸案事件」为名，被列为韩国三大谜案之一。电影之前在网路上公布了一款红色的前导海报，除了斗大的片名字之外，下方还有有如血管的线条组成山脉的图形，整体气氛传达了电影中的恐怖感，导演金善雄亲自设计了这款海报，并当成参与海外影展所用的海报，公布在他个人的社群帐号上，却引发了民众的批评和抗议。



抗议的理由是海报的视觉感受太过可怕，虽然海报上并没有任何恐怖或是恶心的构图，但整体气氛让不少观众觉得不寒而栗， 引发许多看过的民众震惊及恐惧 ，让导演金善雄大感意外，也立刻道歉并说明，海报并非电影正式的宣传海报，只是发表在他个人的社群帐号上，但因为很多影迷觉得海报的充满恐怖感，而有大量的转发，才让许多观众看到，他也决定立刻删除这张海报。让电影的可怕程度也引发许多恐怖片迷的好奇及讨论，因为效果十足，各地片商仍决定使用这张海报为电影造势。



《雉岳山怪谈》描述登山自行车社团「登山吧」的队长民俊（尹筠相 饰）和队员们前往他的表妹贤智（金睿园 饰）父亲的森林小屋，计画在山中练车及拍摄影片，而她的父亲多年前在这座山上神秘失踨。当他们进到小屋中，深夜时突然一阵红光朝他们来袭来，贤智竟被一股奇怪的引力带走失踪。其他队员良培（延济旭 饰）、秀雅（裵尹振 饰）及以撒（李泰焕 饰）都陆续碰到诡异的事件，究竟是什么诡异的力量困住他们？而他们所有求生的行动，却只让事情变得更为失控。他们在地下室发现了一个隐藏的实验室，看到了奇怪的录影内容，反而让他们更加不知所措……《雉岳山怪谈》将於10月27日上映。



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