嫌弃对方把自己拍得太丑，李孝利全网「通缉」某记者：我们见一面吧

啊啊啊啊，是哪位记者把我拍得那么丑????

李孝利全网「通缉」拍出自己丑照的记者，却笑翻了广大网友。 前两天，BURBERRY在首尔城东区举行快闪店活动，邀请了数位明星到场助阵，李孝利就是嘉宾之一，她穿著棕褐色的褶皱连衣裙，一头招牌长卷发，自信魅力扑面而来。只是这一身妆容并没有令网友和粉丝们满意，大家纷纷表示：「今天的发型和妆容太丑了」、「比本人丑太多了」、「赶紧换了发型师和造型师吧」等。

李孝利本人似乎也不太满意当天的造型，她在个人IG限时动态分享公开了「大头照」，镜头下的她妆容脏脏的，双眼无神，老态尽显，和平时的她根本不是同一个人。 李孝利在照片上配上了「记者，和我见一面吧」、「提前有了万圣节照片」、「虽败犹荣，我会满血复活的」等，嫌弃记者把自己拍得太丑，完全失去了往日的风采。 众所周知李孝利一向快人快语，这次的发言不但没引起网友的反感，还因为她自晒丑照赢得了网友们的笑声。



此外，李孝利时隔6年再次发行新曲，将於10月12日携新曲《HOODIE E BANBAJI》回归。



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