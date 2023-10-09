【韩网热帖】让人一眼就爱上的女演员！年轻剧粉都错过了她的颜值巅峰
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【韩网热帖】让人一眼就爱上的女演员！年轻剧粉都错过了她的颜值巅峰

明星   2023年10月9日   星期一10:59   Tracy  

（封面图源：OCN《WHTCHER》）

年轻的韩剧饭们又错过了一位女演员的颜值颠峰时期啊。

今年45岁的金贤珠也是韩流明星中的一位，2000年代初期，她在《那女人的家》、《商道》、《玻璃鞋》等热门作品中接连担纲主演，演技也获得了好评，不但延续了新人时期的人气，也开启她演员生涯第一次全盛期。 2009年，金贤珠饰演了人气席卷全亚洲的韩版《花样男子》中男主角具俊表（李敏镐 饰）的姊姊具俊希，在剧中展现了无可替代的存在感。 迈入30代后期，金贤珠开始挑战各类题材，拓展戏路，从病人、疯批、再到大反派，演技多变，让观众们看到了更加立体形象的剧中人物。

很多年轻韩剧粉们认识金贤珠的时候，她已经30多岁了，是沉静、稳重型熟女，但20年前谁还不是个灵动明艳的小女生呢。 theqoo上公开了一段1998年金贤重22岁时的采访，镜头下的她娇俏可爱，谈到爱情一脸的向往，自爆很想谈恋爱，如果遇到好男人自己会主动告白，深知韩国传统男人很难开口表达爱意，她更愿意做主动出击的一方，想成为一个可爱且会撒娇的女友。 Theqoo原撰写者一边感叹金贤珠的美貌，一边又可惜金贤珠的「红」未能延续到现在，原帖立即引爆韩网热议：

1. 当年的金贤珠也是无人能比，她的职业寿命真的很长
2. 她现在和当时几乎没变化，以前真的就是第一眼美女啊，连造型都那么美
3. 她到现在也一直都是主演级别啊，这还不算长红？
4. 这种颜值如果放到现在的话绝对很轰动
5. 她最近还演了《地狱公使》吧，作为演员，职业生涯已经算长的了
6. 金贤珠就是顶流+长红啊，她是我心目中最美的女演员，真的是女神级别
7. 她确实空白期蛮长的，很可惜，但即使有那么长的空白期但只要拍戏都是主演级，说明她演技过硬
8. 大家有没有看到车胜元，哈哈哈哈
9. 只要你打开电视就绝对能看到她，这还不算长红？？ 撰写者是不是觉得她全盛期太短了，有点可惜啊
10. MBC演技大赏、KBS演技大赏、SBS演技大赏的大满贯，还不算厉害？
11. 感觉和NEWJEANS MINJI很像，超美
12. 她怎么一点都没变
13. 求你拍古装剧吧，古装扮相真的太美了
14. 她现在都还是NETFLIX的女主演
15. 求你和李栋旭再合作一次吧
16. 她都不算顶流和长红的话，其他人就更不算了
17. 她原本就是青春明星，大大小小的女主演都不知道演了多少次了
18. 出圈神图，太美了

原文：https://theqoo.net/hot/2958100361?filter_mode=normal&page=3

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