【韩网热帖】让人一眼就爱上的女演员！年轻剧粉都错过了她的颜值巅峰

年轻的韩剧饭们又错过了一位女演员的颜值颠峰时期啊。

今年45岁的金贤珠也是韩流明星中的一位，2000年代初期，她在《那女人的家》、《商道》、《玻璃鞋》等热门作品中接连担纲主演，演技也获得了好评，不但延续了新人时期的人气，也开启她演员生涯第一次全盛期。 2009年，金贤珠饰演了人气席卷全亚洲的韩版《花样男子》中男主角具俊表（李敏镐 饰）的姊姊具俊希，在剧中展现了无可替代的存在感。 迈入30代后期，金贤珠开始挑战各类题材，拓展戏路，从病人、疯批、再到大反派，演技多变，让观众们看到了更加立体形象的剧中人物。



很多年轻韩剧粉们认识金贤珠的时候，她已经30多岁了，是沉静、稳重型熟女，但20年前谁还不是个灵动明艳的小女生呢。 theqoo上公开了一段1998年金贤重22岁时的采访，镜头下的她娇俏可爱，谈到爱情一脸的向往，自爆很想谈恋爱，如果遇到好男人自己会主动告白，深知韩国传统男人很难开口表达爱意，她更愿意做主动出击的一方，想成为一个可爱且会撒娇的女友。 Theqoo原撰写者一边感叹金贤珠的美貌，一边又可惜金贤珠的「红」未能延续到现在，原帖立即引爆韩网热议：

1. 当年的金贤珠也是无人能比，她的职业寿命真的很长

2. 她现在和当时几乎没变化，以前真的就是第一眼美女啊，连造型都那么美

3. 她到现在也一直都是主演级别啊，这还不算长红？

4. 这种颜值如果放到现在的话绝对很轰动

5. 她最近还演了《地狱公使》吧，作为演员，职业生涯已经算长的了

6. 金贤珠就是顶流+长红啊，她是我心目中最美的女演员，真的是女神级别

7. 她确实空白期蛮长的，很可惜，但即使有那么长的空白期但只要拍戏都是主演级，说明她演技过硬

8. 大家有没有看到车胜元，哈哈哈哈

9. 只要你打开电视就绝对能看到她，这还不算长红？？ 撰写者是不是觉得她全盛期太短了，有点可惜啊

10. MBC演技大赏、KBS演技大赏、SBS演技大赏的大满贯，还不算厉害？

11. 感觉和NEWJEANS MINJI很像，超美

12. 她怎么一点都没变

13. 求你拍古装剧吧，古装扮相真的太美了

14. 她现在都还是NETFLIX的女主演

15. 求你和李栋旭再合作一次吧

16. 她都不算顶流和长红的话，其他人就更不算了

17. 她原本就是青春明星，大大小小的女主演都不知道演了多少次了

18. 出圈神图，太美了



김현주배우하면 역시 녹색원피스가 레전드 pic.twitter.com/fyWvL0CjtW — 당케 (@dangeun_cakee) April 23, 2021

原文：https://theqoo.net/hot/2958100361?filter_mode=normal&page=3

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