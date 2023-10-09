重新开始IG啦！Super Junior银赫创新帐号，首则贴文是「闪亮亮的自拍照」～

银赫新的IG帐号是「be4eunhyuk」，还不快追踪起来！（+厉旭也开通IG帐号！

银赫於上周五、六随Super Junior前往沙乌地阿拉伯参与《KCON SAUDI ARABIA 2023》的演出，‎成员们还在后台开直播‎。有趣的是，目前同属「ODE娱乐」和「SM娱乐」的他，称自己「脚踏两条船」，更表示：「始源说要买200万的音响、厉旭要买100寸的电视给我们」。

稍早，银赫更新X并留言：「重新开始IG啦」，并附上新帐号的连结，令粉丝们相当激动。

银赫穿著此次D&E巡演的舞台服装自拍，看起来「格外闪亮」。粉丝们纷纷留言：「欢迎回归～」、「想要看到更多照片！！！」、「哥哥太帅气了」等。新的IG帐号是「be4eunhyuk」，不要追踪错罗！

▼更新：厉旭也开通个人Instagram帐号！今天是什么特别的日子吗～（笑）

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