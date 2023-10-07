听到《蔡氏漂流记》本周没有嘉宾！尹净汉对蔡亨愿说：「很安心啊！差点就嫉妒了呢～」

6日公开的《蔡氏漂流记》中，蔡亨愿可能感觉很孤独，所以打电话决定打电话给在欧洲的尹净汉。

蔡亨愿：「净汉呐～在干嘛呢？」尹净汉说现在在义大利，蔡亨愿：「我那个什么...现在这里是凌晨三点，觉得你在欧洲应该会醒著。」尹净汉：「对啊对啊～现在这里还是晚上。」



蔡亨愿表示去（拍摄）之前需要得到力量，想听一下你的声音，所以才打电话。之后，尹净汉问他：「今天没有嘉宾吗？」蔡亨愿：「今天是自己！」尹净汉：「是吗是吗？OKOK！安心了～」蔡亨愿：「很安心吗？知道了！」尹净汉：「很安心啊！差点就嫉妒了呢～」

오늘은 게스트 없어요?

오늘 혼자

이야~ 그치그치 오케오케 안심이네!

ㅋㅋㅋㅋㅋ 안심이야? 알겠어

안심이야 ~ 질투 날뻔했어!



채씨표류기에 잠깐 정한이 전화하는 거 나왔는데

오늘 게스트 없다니까 안심하는 정한이 ㅋㅋㅋㅋㅋ#정한 #세븐틴 pic.twitter.com/Kvts6zgd2Q — 정한 모먼트 (@JEONGHAN_moment) October 6, 2023

而尹净汉是第一个出演《蔡氏漂流记》的嘉宾，节目中两人各种有趣和「甜蜜」的互动，也引发热烈讨论。不少粉丝都表示：「两个人都很帅...美男们想做什么就做什么吧」、「什么呀～感觉像是在看恋综一样」、「那里没有没有MONBEBE（MONSTA X粉丝名）和CARAT（SEVENTEEN粉丝名）的容身之处，祝两位幸福」、「是啊 两个人交往了」、「看到他们十指紧扣的时候真的吓坏了」等等。



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