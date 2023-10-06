Girl's Day首个新娘是她！素珍宣布与《Signal》李东河结婚♥ 惠利&Yura超激动留言哭泣

稍早有媒体爆料Girl's Day出身的歌手兼演员素珍，将和演员李东河结婚，素珍不久亲自发布婚讯证实此好消息。

媒体先是报导素珍将和李东河於11月举行婚礼，婚礼是采非公开模式仅邀请亲朋好友，准新郎新娘已经陆续将喜帖发送给亲朋好友，Girl's Day成员们也纷纷献上祝福。素珍与李东河双方经纪公司后来证实此事，素珍亦亲自宣布婚讯。



素珍在个人IG甜蜜的表示要和「地球上最爱的、叫李东河的人」共度一生，时间就在11月。「他是用爱填满我心中空虚的人；是给了忙於生活的我，心灵有个休憩之处的人：又是让我知道自己是世上最珍贵的人；更是我崇拜和深爱的人。我要和这个人一起更加珍惜、智慧、诚实地度过未来的时光。」素珍写下的字句满溢幸福，也承诺会以演员身分继续带来好作品报答粉丝。



素珍的贴文吸引一众圈内好友祝福，最显眼的便是长年相处的Girl's Day队友，忙内（老么）惠利激动到一连留下三则留言「我的素珍ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ忙内已哭」、「地球上最祝福你♥♥♥♥」、「感动ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ要幸福喔姐姐♥♥♥」，珉雅也留言：「我们会是最祝福的！！！！！♥♥♥」Yura后来也跟上，留了一长串：「ㅜㅜㅜㅜㅜ呜喔喔喔喔噰ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅠ要当这世上最幸福的才行，虽然被挤出地球上最爱的第一名，我最爱的素珍，为你的幸福应援♥♥♥♥♥♥♥♥♥」裴仁赫、千玗嬉、尹博、林世美等演员好友也留言祝福。



1986年生的素珍（37岁）是偶像出身，二代人气女团Girl's Day的队长兼领唱，目前朝著演员方面发展，演出了《Stove League》（金牌救援、奇迹拍档）、《流星》、《有利的诈欺》等剧，而李东河1983年生（40岁），2008年以音乐剧演员出道，在音乐剧与话剧之外也演出不少电视剧，如饰演《Signal》（信号）反派韩世奎、《夫妇的世界》李泰伍下属、《前辈，那支口红不要涂》姜宇贤。



由於素珍与李东河在此前并未公开恋爱，突然爆出婚讯让粉丝、网友又惊又喜，看著婚纱照认为两人很相配。而Girl's Day公开恋爱的另有其人，即对姐姐结婚相当激动的惠利，惠利和同为演员的柳俊烈可是公开恋爱七年之久，不晓得何时能换两人步入礼堂呢？

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