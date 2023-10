Girl's Day首个新娘是她！素珍宣布与《Signal》李东河结婚♥ 惠利&Yura超激动留言哭泣

稍早有媒体爆料Girl's Day出身的歌手兼演员素珍,将和演员李东河结婚,素珍不久亲自发布婚讯证实此好消息。

媒体先是报导素珍将和李东河於11月举行婚礼,婚礼是采非公开模式仅邀请亲朋好友,准新郎新娘已经陆续将喜帖发送给亲朋好友,Girl's Day成员们也纷纷献上祝福。素珍与李东河双方经纪公司后来证实此事,素珍亦亲自宣布婚讯。



DAI5Ys! @Girls_Day_Sojin is marrying actor #LEEDONGHA this November, according to her agency and her husband's today! "#SOJIN & #이동하 will be having a private wedding with their families, and closest friends next month", the report said. Congrats! #GIRLSDAY #걸스데이 #소진 pic.twitter.com/FNKwDKZZlf