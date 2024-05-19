《我的室友是九尾狐》老人家＋李潭售后！张基龙＆惠利还分享拍摄情侣画报售后，这组真的超级经典啊！

张基龙作为嘉宾出演惠利的 YouTube 节目《Hyell's Club》，两人曾一起合作过《善岩女高侦探团》和《我的室友是九尾狐》，所以在节目中真的聊很多呀！

当天，张基龙一登场惠利就惊讶地说：「什么啊！瘦了好多啊！」张基龙透露自己的近况说：「因爲现在的作品，我比入伍时瘦了10公斤。」惠利表示看《虽然不是英雄》时，看到张基龙的全新面貌，不禁感叹道：「这哥哥（张基龙）有病弱美吗？」



两人还聊到《我的室友是九尾狐》情侣画报的拍摄花絮，惠利说：「《我的室友是九尾狐》在日本很受欢迎，我们是电视剧情侣画报界的 TOP 级。虽然有没看过电视剧的人，但没有人不知道画报。」接著说：「（当时）真的很紧张，我没拍过很多画报，特别是情侣画报真的没拍过很多。因爲有点紧张，还有点出故障，但（哥哥）反而觉得很舒服，我是跟著哥哥一起拍的，幸亏结果很好。」张基龙还开玩笑说那天两人脸的状态都很好 XD 但...这组画报真的超级经典啊！！



惠利还感动地说道，正在拍摄古装剧时，收到了张基龙送的咖啡车，她说：「在军队里应该没有余力照顾别人。」张基龙说：「拍摄古装剧不容易，所以希望惠利能做得很好很好，所以才准备咖啡车作爲惊喜。」

另外，张基龙退伍后的首部作品《虽然不是英雄》在本月初开播，讲述患上世上常见的现代人痼疾而失去罕见能力的超能力家族和看似偶然却命运般交织在一起的一个女人的故事。



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