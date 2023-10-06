Girl's Day首個新娘是她！素珍宣布與《Signal》李東河結婚♥ 惠利&Yura超激動留言哭泣

稍早有媒體爆料Girl's Day出身的歌手兼演員素珍，將和演員李東河結婚，素珍不久親自發布婚訊證實此好消息。

媒體先是報導素珍將和李東河於11月舉行婚禮，婚禮是採非公開模式僅邀請親朋好友，準新郎新娘已經陸續將喜帖發送給親朋好友，Girl's Day成員們也紛紛獻上祝福。素珍與李東河雙方經紀公司後來證實此事，素珍亦親自宣布婚訊。



素珍在個人IG甜蜜的表示要和「地球上最愛的、叫李東河的人」共度一生，時間就在11月。「他是用愛填滿我心中空虛的人；是給了忙於生活的我，心靈有個休憩之處的人：又是讓我知道自己是世上最珍貴的人；更是我崇拜和深愛的人。我要和這個人一起更加珍惜、智慧、誠實地度過未來的時光。」素珍寫下的字句滿溢幸福，也承諾會以演員身分繼續帶來好作品報答粉絲。



素珍的貼文吸引一眾圈內好友祝福，最顯眼的便是長年相處的Girl's Day隊友，忙內（老么）惠利激動到一連留下三則留言「我的素珍ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ忙內已哭」、「地球上最祝福你♥♥♥♥」、「感動ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ要幸福喔姐姐♥♥♥」，珉雅也留言：「我們會是最祝福的！！！！！♥♥♥」Yura後來也跟上，留了一長串：「ㅜㅜㅜㅜㅜ嗚喔喔喔喔噰ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅠ要當這世上最幸福的才行，雖然被擠出地球上最愛的第一名，我最愛的素珍，為你的幸福應援♥♥♥♥♥♥♥♥♥」裴仁赫、千玗嬉、尹博、林世美等演員好友也留言祝福。



1986年生的素珍（37歲）是偶像出身，二代人氣女團Girl's Day的隊長兼領唱，目前朝著演員方面發展，演出了《Stove League》（金牌救援、奇蹟拍檔）、《流星》、《有利的詐欺》等劇，而李東河1983年生（40歲），2008年以音樂劇演員出道，在音樂劇與話劇之外也演出不少電視劇，如飾演《Signal》（信號）反派韓世奎、《夫婦的世界》李泰伍下屬、《前輩，那支口紅不要塗》姜宇賢。



由於素珍與李東河在此前並未公開戀愛，突然爆出婚訊讓粉絲、網友又驚又喜，看著婚紗照認為兩人很相配。而Girl's Day公開戀愛的另有其人，即對姐姐結婚相當激動的惠利，惠利和同為演員的柳俊烈可是公開戀愛七年之久，不曉得何時能換兩人步入禮堂呢？

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