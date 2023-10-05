【韩网热帖】 四代女团的最热门单曲是？

aespa《Next Level》



IVE《LOVE DIVE》



NewJeans《HYPE BOY》



此外还有NewJeans《Attention》、ITZY《DALLA DALLA》、(G) I-DLE《TOMBOY》等多首热门歌曲。

韩国网友评论：

1. 三个全都超强

2. 当然是《HYPE BOY》，无需多言

3. 《HYPE BOY》＞《LOVE DIVE》＞《Next Level》

4. 《HYPE BOY》从challenge到meme都很多，最重要是音源成绩

5. 《HYPE BOY》的meme就连上年纪的人都知道（*这个meme指的是：有段时间流行随机抓路人问正在听什么歌的网路节目，很多人回答都是《HYPE BOY》。 后来有人抓路人问「弘益大学怎么走」，路人以为都是问听什么歌，就回答「NewJeans的《HYPE BOY》」，随即引起模仿并成为meme）

6. 《HYPE BOY》真的到处都是challenge，第一次见到那么多演员做challenge

7. 《HYPE BOY》过了一年仍是日榜14位... 非粉

8. 虽然《LOVE DIVE》也很强，但《HYPE BOY》是现象级...

9. 我认为是《LOVE DIVE》，侄子到现在还在唱

10. 也许因为常接触小学生，孩子们都把《LOVE DIVE》当国歌跟唱

11. 每年不一样吧，2021年是《Next Level》，2022上半年《LOVE DIVE》，下半年《HYPE BOY》

12. 我觉得是《Next Level》kk因为见过很多中年人一听到歌都跟著跳舞kkk

13. 在大选直播看到《Next Level》时惊了kkk

14. 《LOVE DIVE》年度第一，盖洛普调查也数据最佳

15. 过节回家时发现从老人到小孩都会唱《Next Level》

16. 全球范围《LOVE DIVE》，年轻人群体里《HYPE BOY》

出处：https://theqoo.net/hot/2948863145

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