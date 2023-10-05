《2023 JUNG YONG HWA LIVE IN MACAU 'Your City'》郑容和再临澳门 约定Boice 10月21日见

在5月於澳门举行了粉丝见面会的郑容和，与Boice (粉丝官方称号) 制造了很多美好回忆。而时隔5个月，这次就携同新发行的迷你二辑「Your City」再次来到澳门并举行首次个人演唱会。为Boice (粉丝官方称号) 带来更精彩的演出内容，不要错过！

《2023 JUNG YONG HWA LIVE IN MACAU 'Your City'》门票已於9月27日(星期三)中午12时起於澳门新濠影滙及大麦网公开发售。是次演唱会更准备了粉丝福利，分别为彩排、欢送环节及签名海报。快点把握机会，立即到澳门新濠影滙及大麦网购票，与郑容和见面！

日期 : 2023年10月21日 (星期六)

时间 : 晚上7时正

地点 : 新濠影汇综艺馆

票价 : 港币HKD / 澳门币MOP 1688/1288/1088/688

公开售票：2023年9月27日(星期三) 中午12时起

订购网站 : 澳门新濠影滙：www.studiocity-macau.com/

大麦 - https://www.damai.cn

粉丝福利:

$1,688门票：彩排 (500名)、欢送环节 (500名)、签名海报 (100名)

$1,288门票：彩排 (200名)、欢送环节 (200名)、签名海报 (100名)

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

- 福利中奖名单将於活动前一天公布







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