《DNA恋人》郑仁仙「鼻子碰到崔始源腋下」爱上他的汗臭味！偷球衣就为获得体味！（EP.3-4）

以「用相配的DNA找到命定伴侣」为主题的《DNA恋人》（DNA Lover），上周末播出最新第3、第4集更爆笑了，因为女主角「韩素珍」爱上男主角「沈延宇」的汗臭味！

韩素珍（郑仁仙饰演）因为被沈延宇抱著坠楼，据她说，她坠楼时鼻子碰到了沈延宇（崔始源饰演）的腋窝，瞬间爱上沈延宇的汗臭味，即便那味道被其他人说像臭水沟。韩素珍趁著沈延宇和徐康勋（李泰焕饰演）打球后的空档，偷走了沈延宇的球衣，沈延宇都看到了但未阻止，只是称她「跟踪狂」。



韩素珍虽然提取了沈延宇的汗臭味，但仍遵守伦理并未擅自分析对方的DNA。沈延宇原先坚持人应该透过相处来了解彼此，并非透过DNA，但看她对DNA与命定伴侣的恳切，加上自己对她好感剧增，沈延宇答应了。

结果……韩素珍不晓得有没有偷成徐康勋的球衣，最不想看到的结果出现了，她验的人竟然有最强花花公子基因，！韩素珍向沈延宇坦白，两人不欢而散，韩素珍后来发现沈延宇有乐观基因能匹配自己的死亡基因，这才后悔的想重新追求沈延宇。

两集下来两人肢体接触更多了，包括沈延宇替韩素珍实施哈姆立克急救法、韩素珍亲手替沈延宇鬓角擦药、沈延宇欺身靠近韩素珍闻她味道……第四集尾声，韩素珍向沈延宇告白「想更了解他」，沈延宇还直接来了……



这两集阐述韩素珍与沈延宇暧昧与嫌隙的同时，亦透露双方家庭都有不好的遭遇，这也是为什么韩素珍会有死亡基因，沈延宇会有花花公子基因了，不过是否有反转得再看下去。

预告沈延宇明白的向徐康勋下战帖，并对韩素珍积极示爱，有幕还有Super Junior利特和神童客串！小分队L.S.S.合体跳大队名曲〈Sorry, Sorry〉就为让韩素珍开心。



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