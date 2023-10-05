BLACKPINK Lisa亲自公开疯马秀演出照：感谢，如有需要随时打电话给我

接连多日的网路争议并未浇灭BLACKPINK Lisa对「疯马秀」的热情，她亲自公开了演出时的内场照。

多张照片展现了Lisa不同於往日K-POP巨星的别样形象，从身穿白衬衣、戴著黑框眼镜的「金融女精英」，到吊袜带、珠串胸衣等热辣造型，每一幕都活色生香。 Lisa以红唇和红指甲加分，展现出迷人的气质。 她还配文写道：「如此奇妙的经历。 感谢「疯马秀」的所有人让这一切发生。 如有需要随时打电话给我！」显然她本人也是乐在其中。



Lisa因在「疯马秀」上登台连日造就焦点话题，有人支持的同时也让她饱受批评，她母亲也疑似因为被网友的恶评灌爆IG而关闭了帐户。 不过Lisa本人丝毫不在意这些，4日还被拍到和Frédéric Arnault在巴黎某餐厅约会，之后保镳分别护送两人上车。 数次传出绯闻的两人并未正面有过任何回应，但是不断被捕捉到的约会、参加家庭聚会的画面，也让外界都已经默认两人的恋情。



对於Lisa本次公开的新照，韩国网友们评论：「看起来很幸福，希望你跳一辈子」、「我怀疑是不是她男友喜欢这种」、「又不是全脱了，只是比平时穿著更大胆一些，这种服装演唱会都能穿吧？可是为什么一定要赞美脱衣舞，站在那种舞台上呢？真的搞不懂」、「反正她现在是泰国歌手了，无所谓」、「身材真好啊，纤瘦有型」、「抛开性别不谈，娱乐圈本来就是靠打造、贩卖人的附加价值赚钱的，把这些都抛弃了，最后只是为了炫耀自己的身材？」、「其实还蛮好看的」等。

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