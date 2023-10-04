年度浪漫喜剧《犬系恋人》四大看点：车银优、朴圭瑛、李玹雨超好感「撕漫男女」大集合！

由人气网漫改编的 Viu Original 原创爱情喜剧《犬系恋人》即将在10月11日首播，三位彷佛从漫画里走出来的主角们，也将用各自的独特魅力掳获大家的心！

《犬系恋人》讲述女主韩海娜（朴圭瑛 饰）因家族诅咒一旦和人亲吻，就会变成小狗勾。某次聚餐喝醉的海娜错把总是对她臭脸的同事陈书元（车银优 饰），当成暗恋对象李宝谦（李玹雨 饰）而亲了上去的奇幻爆笑罗曼史。



1．撕漫〔两男一女〕独具个人魅力的最强组合：

最强漫改男主「脸蛋天才」车银优＋「短发女王」朴圭瑛＋「治愈系微笑男神」李玹雨，在丰富故事背景的人物设定下，将带给观众们崭新的面貌！尤其原作本来就拥有超高人气，真人版更被誉为拥有超越原作的完美颜值，也是非常有观众缘的超好感组合。



2．〔诅咒KISS〕后变成狗狗的超萌设定：

虽然因为家族诅咒，女主在 KISS 后就会变成狗狗，对於想恋爱的人生肯定困难重重（加上男主的设定还是特别怕狗XD）。但在剧里可以因此看到超多可爱跟种类的狗儿，肯定让犬控们爱不释手～！！



▼《犬系恋人》中字预告：



3．无论还是〔男男〕都有满满的CP感：

这一次车银优不再是学生，而是老师！光想到他站在讲台上教课的画面，就让人感觉特别幸福，而且三位老师（主角）的颜值都特别高，这间学校的学生们真的太令人羡慕了。除了男女主角之间令人心惊胆战的罗曼史之外，官方也透露了两位男主之间也有很强的Bromance，值得大家好好期待～。



4．猫系男一跟犬系女一，还有犬猫属性各半的男二：

车银优在剧中是以生人(狗)勿近的姿态生活所以说他是「猫系男一」，朴圭瑛则是「犬系女一」，李玹雨狗狗相、温暖笑容的背后、其实是笑里藏刀的山神所以判定他「犬猫属性各半」，还要等到大家看剧后，才能探究主角们各自复杂的属性。



Viu Original 原创爱情喜剧《犬系恋人》将於10月11日首播，上「黄Viu煲剧平台」观看这部韩剧，首周连播两集、其后逢星期三晚上更新一集；香港观众亦可收看Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》、《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

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